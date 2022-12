„Ordonanța „trenulet” e la noi la avizare. Este o greșeală la Ministerul de Finanț. Complexu Energetic Oltenia nu trebuie să returneze 1,6 miliarde de lei. Este un ajutor de returnare. Acel ajutor a fost cheltuit fix așa cum este. Nu putem lăsa pe umerii Complexului Energetic Oltenia aceasta sumă. Nu se poate să mergem să luam banii inapoi de la Complex după nici un an”, a declarat Virgil Popescu.

Ministerul Energiei va acorda Complexului Energetic Oltenia granturi reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 848,6 milioane euro, ca parte a ajutorului de restructurare sub formă de grant autorizat în valoare totală de 1.090 milioane euro, pentru implementarea Planului de restructurare, până în anul 2025, în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2021-2025, din care 1.180.446 mii lei, echivalentul a 241,4 milioane euro, grant acordat în anul 2021 pentru achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aferente anului 2020.



Ajutorul de stat sub formă de granturi pentru finanțarea achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, se va acorda anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei.



Totodată, s-a aprobat participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia prin aport în numerar, cu suma reprezentand echivalentul în lei a 180 milioane euro.



La data de 24 iunie 2021, România a prezentat Comisiei un Plan de restructurare revizuit, pentru perioada 2021-2026, care se bazează pe planul de decarbonizare, pentru asigurarea unei tranziții sustenabile către o producție de energie electrică cu emisii reduse de carbon prin înlocuirea producției de energie electrică pe bază de lignit cu energie electrică produsă din gaze naturale și din surse regenerabile.



Prin Decizia C (2022) 553 final din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C (ex 2020/N, ex 2020/PN) care a fost implementat parțial de către România pentru Complexul Energetic Oltenia SA, Comisia Europeană a autorizat un ajutor de restructurare în favoarea Complexului Energetic Oltenia care constă în:

- transfer nerambursabil – grant pentru finanțarea achiziției de certificate de gaze cu efect de seră, în valoare totală de 1.090 milioane euro, din care 241,4 milioane euro, grant acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA, cu modificările și completările ulterioare,

- împrumut cu garanție de stat în valoare de 195,8 milioane euro, pentru finanțarea capitalului de lucru,

- aport la capitalul social al Complexului Energetic Oltenia,

- transformarea în grant a ajutorului de salvare, în valoare de 251.046,025 mii euro, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.128/2021;

Potrivit Deciziei C (2022) 553 final, grantul de 1.090 de milioane de euro va finanța achiziția certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente perioadei 2021-2025.