Sorin Roșca Stănescu spune că mulți jurnaliști s-au înscris în club pentru că s-au simțit în pericol și au căutat o soluție.

„Azi s-au mai înscris foarte mulți oameni și multe case de presă. Ziariștii români s-au simțit în pericol și au căutat o soluție. Noi nu am făcut decât să le oferim această soluție de a ne apăra de celelalte puteri în stat, care sunt invazive, mai ales când simt că presa nu opune rezistentă. În bucătăria mea de acasă am demarat discuțiile despre o astfel de asociație, iar din aproape in aproape s-a ajuns la aceasta soluție. Ne vom întâlni foarte repede ca să ne facem jaloanele pentru următoarea perioadă. Vom anunța un set de obiective pe care ni-l asumăm”, a declarat Sorin Roșca Stănescu în emisiunea ROMÂNIA SUVERANĂ.

Cozmin Gușă: „Aveam nevoie de un club de presă pentru blocarea tâmpirii populației”

Analistul politic Cozmin Gușă a fost tranșant cu motivele creării unui club de presă independent. „De clubul de presă aveam nevoie ca să blocăm tâmpirea populației”, conchie analistul.

Sunt atâta de tăbăcit încât nu bag în seamă lipsa de solidaritate din presă. Îi înțeleg pe cei care nu pot manifesta lipsa de caracter, unii pentru că sunt șantajați. Am fost solidari în schema Clubului de Gândire Gold, de aici s-a demarat și clubul de presă, împreună cu Sorin Roșca Stănescu și Maricel Păcuraru.

Iar ca sa fiu direct și sincer, de clubul de presă aveam nevoie ca să blocăm tâmpirea populației. O presă slaba nu poate livra acest serviciu. O presă liberă, care nu acceptat șpaga, reprezintă un standard înalt”, a declarat Cozmin Gușă în emisiunea ROMÂNIA SUVERANĂ.

Alexandra Păcuraru: „Nu fac politică, dar mă implic pentru fiecare român în parte, atât cât pot, atât cât știu”

Alexandra Păcuraru consideră că orice om care vine cu o soluție salvatoare pentru țară, pune o cărămidă la reconstrucția României.

Nu fac politică, dar mă implic pentru fiecare român în parte, atât cât pot, atât cât știu. Beneficiez de prezența invitaților mei, iar fiecare invitat dacă livrează câte o soluție, punem cărămidă peste cărămidă ca să facem România suverană.

Am fost onorată să particip la evenimentul de lansare al Clubului de Presă și să fiu membru. Este vorba de oameni cu vocație, dispuși să își înmulțească talanții indiferent cat de complicat e drumul. Piedicile pot distruge, dacă nu există unitate”, a declarat realizatoarea emisiunii ROMÂNIA SUVERANĂ.