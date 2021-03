"Nu iau în calcul așa ceva. Am spus foarte clar, e legat de noi să rămânem sub 3/mie. Atunci când am relaxat restricțIile am spus foarte clar că depinde doar de noi să păstram rata de infectare, numărul de infectări cât mai scăzut. Am văzut că foarte mulți dintre cetățeni sunt prea relaxați, nu se mai poartă mască în spațiul public, iar acum plătim prețul acestei relaxări premature. (...) Repet, daca vrem să rămână deschise și restaurante și alte activități economice trebuie să respectăm toate normele impuse, să purtăm mască, Vom plăti și în alte direcții, dacă vom continua să le neglijăm", a mai avertizat șeful Guvernului.

Întrebat de ce nu a înăsprit sancțiunile, daca a observat că cele existente nu sunt suficient de dure, Florin Cîțu a afirmat că a avut un demers, dar s-a blocat în Parlament. "Am venit cu un amendament în Parlament, pentru completarea Legii 55/2020 (legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19), dar a fost respins în Parlament, dar va reveni", a precizat premierul.