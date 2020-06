Cele patru femei din PSD care au dat în judecată jurnaliști, inclusiv iubita lui Dragnea, au pierdut procesul

Decizia instantei a fost data pe 9 iunie si poate fi contestata. De altfel, cele cinci reclamante din acest dosar au declarat recurs, pe 15 iunie, conform portalului instantelor.



Potrivit Codului de procedura civila, orice cerere de chemare in judecata, contestatie, apel, recurs, revizuire si orice alta cerere de reformare sau de retractare se perima de drept, daca a ramas in nelucrare din motive imputabile partii, timp de 6 luni.



Acest termen de perimare curge de la ultimul act de procedura indeplinit de parti sau de instanta. De asemenea, nu constituie cauze de perimare cazurile cand actul de procedura trebuia efectuat din oficiu, precum si cele cand, din motive care nu sunt imputabile partii, cererea n-a ajuns la instanta competenta sau nu se poate fixa termen de judecata, mai stabileste Codul de procedura civila.



Proces deschis in martie 2018



Procesul deschis de Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabriela Firea, Carmen Dan si Olguta Vasilescu a fost deschis pe 30 martie 2018. Procesul insa a trenat timp de mai multe termene, pentru a putea fi citati toti cei chemati in judecata, dar si pentru ca in acest dosar au intervenit si alte patru parti. Cazul chiar a fost mutat la Curtea de Apel Bucuresti, pentru cateva luni, unde s-a judecat o contestatie.



Conform portalului instantelor, pe 12 aprilie 2019, Tribunalul a suspendat acest proces, pentru solutionarea caii/cailor de atac formulate de catre cei patru intervenienti impotriva incheierilor de respingere si anulare a cererilor de interventie. Urmatorul termen a fost stabilit pe 26 mai 2020, cand s-a discutat perimarea cererii, iar pronuntarea a fost amanata.



"Constata perimate atat cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamante, cat si cererea reconventionala formulata de catre paratul Petrar Calin. Cu recurs in 5 zile de la pronuntare. Pronuntata in sedinta publica azi, 09 iunie 2020", decide Tribunalul Bucuresti, potrivit Ziare.com