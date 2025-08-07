Taur

Nativii zodiei Taur trec prin câteva schimbări, odată cu sosirea lunii august. Aceștia observă cum lucrurile încep să se așeze de la sine, ba mai mult, o idee de afacere prinde contur. Pe plan sentimental, nativii zodiei Taur au parte de armonie și liniște în relația cu partenerul de viață.

Abundența financiară vine odată cu recunoașterea faptului că nu trebuie să alerge spre a avea cât mai mult și cât mai rapid, ci să rămână constanți și deschiși către viitoare propuneri.

Rac

Nativii zodiei Rac și-au înfruntat fricile in ultima perioadă și, totodată, au învățat să pună limite sănătoase. Aceștia nu își mai sacrifică liniștea pentru puțină validare din partea persoanelor greșite.

În luna august, relațiile lor devin mai profunde iar intuiția lor le arată drumul cel bun. De asemenea, este posibil ca nativii să primească propuneri de colaborare. În luna august, Racii simt că nu trebuie să mai dovedească nimic, fiindcă totul începe să meargă de la sine.

Fecioară

Fecioarele au trecut printr-o perioadă de confuzie, însă luna aceasta încep să vadă lucrurile mult mai clar.

Acestea știu ce vor, știu ce merită și, totodată, știu cât sunt dispuse să tolereze. Nativii zodiei Fecioară învață să renunțe la controlul excesiv și să aibă încredere în limitele pe care le-au construit. De asemenea, se anunță o perioadă bună din punct de vedere financiar deoarece veniturile lor vor crește în mod neașteptat.

Săgetător

Săgetătorii își vor îndeplini dorințele deoarece totul începe să se materializeze. Aceștia se vor bucura în luna august de proiecte creative care ating un public mai larg și, de asemenea, de decizii financiare inspirate care dau roade. Tot ce contează este ca nativii să aibă încredere în ei și să ia totul pas cu pas.

Capricorn

Nativii zodiei Capricorn au muncit lunile acestea până la epuizare, iar roadele încep să apară în luna august. Aceștia au parte de o avansare în carieră și, în sfârșit, nu se mai simt împovărați de responsabilități. Luna august se anunță a fi una în care încrederea în propriul drum devine combustibil pentru următorul capitol, potrivit sursei.