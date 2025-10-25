Oficialul a afirmat că România este pregătită din punct de vedere militar și că ar putea rezista fără dificultate în primele 48 de ore ale unei eventuale agresiuni ruse.

În prezent, mii de soldați americani și francezi se află deja pe teritoriul României, participând la exerciții comune alături de trupele române.

Întrebat direct despre nivelul de pregătire al forțelor armate în cazul unui atac din partea Rusiei, Moșteanu a explicat: „Armata română este pregătită, se pregătește în continuare. Pregătirile noastre, sau marea majoritate a pregătirilor noastre importante, se fac alături de aliații noștri în NATO. În momentul acesta avem în desfășurare un exercițiu – cel mai mare de anul acesta – peste aproximativ 10 zile, două săptămâni, la care voi asista și eu într-una din zile. Sunt peste 5.000 de soldați din mai multe țări europene, în principal din Franța, care fac un exercițiu major în șapte poligoane din țară. Aproximativ 1.000 de echipamente militare au venit în România pentru acest exercițiu și 5.000 de soldați, cum spuneam.”

Ministrul a insistat asupra faptului că aceste exerciții comune au rolul de a consolida cooperarea între forțele române și cele ale aliaților. „Astfel de exerciții ne fac să fim mai buni, să fim mai pregătiți împreună cu aliații noștri, pentru că noi, România, beneficiem de un lucru extraordinar: umbrela de apărare NATO. Și ăsta este unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat României în istoria recentă.”

Ministrul recunoaște tensiunea din regiune

În același context, Ionuț Moșteanu a vorbit despre situația fragilă de securitate la granițele României. „Este război, este acolo, că ne place, că nu ne place. Dronele cad dincolo de Dunăre, de la Tulcea, se văd de pe balcon, când pică. În fiecare săptămână trebuie să ridicăm avioane. Avem drone pe care le vedem pe la limită spre graniță. Războiul e o realitate, însă e un lucru care îi rog pe toți să reflecteze: Putin a venit în Ucraina pentru o operațiune specială de trei zile. Și de mai bine de trei ani și jumătate, rușii nu reușesc să înainteze semnificativ.”

Moșteanu a arătat că Ucraina a rezistat în ciuda atacurilor masive și chiar a reușit să lovească adânc în teritoriul rus. „Anul ăsta au făcut foarte puține progrese. Ucraina îi ține pe loc și probabil îi va împinge înapoi. Ucraina atacă mult în teritoriul Rusiei, ținte strategice, cu ajutor internațional, dar fără niciun fel de soldat (străin) și fără niciun fel de implicare directă din partea oricărei alte țări. De aceea vă întreb: cine mai crede că Rusia ar avea forța să deschidă un front cu NATO? NATO este cea mai puternică alianță militară a lumii. Dar, exact cum spunea și președintele, pacea nu mai este un dat.”

Asigurarea ministrului pentru populație

Întrebat frontal dacă România ar putea rezista măcar 48 de ore în cazul unei invazii, ministrul a răspuns fără ezitare: „Bineînțeles. Partenerii sunt aici. Nu o să fac jocuri de război și strategii la televizor – lucrurile astea nu se discută la televizor. Însă partenerii noștri, aliații noștri, sunt aici. În momentul ăsta avem aproximativ 5.000 de soldați, trupe și echipamente – cam jumătate din partea Statelor Unite și restul din partea statelor europene, în principal Franța. 5.000, în afară de cei care vin acum la exercițiu. Trupele americane nu sunt integrate în acest exercițiu de care vă spuneam. Acum vor fi în total vreo șapte mii și ceva – americanii, împreună cu cei care se vor disloca pe o perioadă a acestui exercițiu.”

