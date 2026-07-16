Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Ministerului Afacerilor Interne: „MAI își face datoria față de Patrie cu onoare” - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 13:12

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a susținut un discurs de bilanț și omagiu cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne, în care a vorbit despre aderarea la Schengen, migrația zero și viitoarea reformă a MAI.

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