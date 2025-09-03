În urma unui sondaj realizat pe 2.000 de americani, comandat de o companie de saltele, ora medie la care oamenii adorm este 23:18. Participanții au declarat că își încep rutina de culcare la ora 22:15, aceasta durând, în medie, 21 de minute. Astfel, la 22:36 se află deja în pat, iar adormirea durează aproximativ 42 de minute.

Cercetările cu privire la ora ideală de culcare

Un studiu publicat în 2021 în European Heart Journal, care a analizat datele a peste 88.000 de persoane cu vârste între 43 și 74 de ani, sugerează că adormirea între 22:00 și 23:00 este asociată cu un risc mai scăzut de boli cardiace. Fundația Britanică a Inimii a subliniat însă că această corelație nu dovedește cauzalitate, ci doar o asociere statistică, conform The Guardian.

De asemenea, o cercetare publicată în 2022 în Psychiatry Research de o echipă de la Universitatea Stanford a arătat că statul treaz foarte târziu poate afecta sănătatea mintală. Cercetătorii recomandă stingerea luminilor înainte de ora 1:00 pentru a favoriza odihna adecvată.