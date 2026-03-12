Bogdan Ivan, mesaj din mijlocul protestului minerilor de la CE Oltenia: „Tranziția energetică nu poate fi făcută peste noapte”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mers joi în mijlocul angajaților Complexului Energetic Oltenia care protestau în fața Ministerului Energiei, unde a discutat direct cu minerii și energeticienii despre nemulțumirile acestora și despre planurile privind tranziția energetică.

„Am vrut să îi ascult, să le aud nemulțumirile și să le spun deschis care este poziția Ministerului Energiei. Vorbim despre oameni care au muncit ani întregi în cariere și termocentrale și care au avut un rol real în menținerea securității energetice a României. Au dreptul la explicații clare și la un dialog onest.”, a transmis Bogdan Ivan într-un mesaj public.

Ministrul a subliniat că procesul de tranziție către energie verde trebuie făcut în mod echilibrat, fără decizii luate peste capul celor direct afectați. „Tranziția energetică nu poate fi făcută peste noapte și nu poate fi făcută ignorând oamenii care au ținut acest sector în picioare.”, a precizat Ivan.

El a mai spus că Ministerul Energiei are datoria de a identifica soluții serioase și sustenabile, atât pentru viitorul sistemului energetic, cât și pentru angajații care lucrează în prezent în domeniu. „Asta se poate face doar prin discuții față în față, nu acoperindu-ne de hârtii.”, a conchis ministrul.

