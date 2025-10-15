Poliţiştii din Deva au fost sesizaţi de angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) în legătură cu faptul că, luni, la secţia Pediatrie, s-a prezentat o fetiţă în vârstă de 8 ani, din localitatea Geoagiu, împreună cu mama sa, care au declarat verbal că fata a fost violată.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că incidentul a avut loc în data de 10 octombrie, la locuinţa unui ”prieten de familie” din Geoagiu-Băi, unde fetiţa s-a dus împreună cu doi fraţi de-ai săi şi cu unchiul matern. Proprietarul locuinţei ar fi chemat-o pe minoră într-o încăpere, sub pretextul că o va lăsa să se joace pe calculator, iar când minora a ajuns în acea cameră, acesta ar fi întreţinut un act sexual cu ea.



În cauză a fost deschis un dosar pentru viol asupra unui minor, cercetările fiind continuate de către Poliţia Staţiunii Geoagiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăştie.



Marţi, la locuinţa suspectului, un bărbat de 70 de ani, poliţiştii au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, de la fața locului fiind ridicate mai multe "mijloace materiale de probă de interes în cauză".



Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva şi urmând a fi prezentat magistraţilor în vederea luării măsurilor legale.