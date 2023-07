Azilele groazei - Drama actorului din „Pistruiatul”: „Mama era deshidratată de cel puțin 10 zile”. Actorul care a interpretat celebrul personaj "Pistruiatul" spune că personalul din azilul unde era internată mama sa nu i-a dat pastilele timp de mai multe luni. Acesta a făcut și o sesizare la Direcția de Sănătate Publică care a făcut un control doar pe hârtie.

„Mi-a dat o cutie cu medicamente care trebuia să le dea, erau pentru trei patru luni, ea îmi spunea: eu nu iau medicamente. În momentul în care am luat-o de acolo am făcut o sesizare la spitalul Argeș, cei de acolo au spus că doamna avut o stare de slăbiciune.

Așa mi-au spus că nu mănâncă de două trei zile în halul ăsta, am vrut și nu m-au lăsat până când nu am semnat pe propria răspundere din motive personale... Când am ajuns la UPU, la Floreasca, a venit rezienta: mi-ați putea spune un mic istoric, stimate domn, este deshidratată de cel puțin 10 zile, doama rămâne internată, dar șanse nu prea are”, a povestit actorul Costel Băloiu, la Realitatea PLUS.

Inspectorii Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au efectuat controale la 2.658 de servicii sociale după scandalul izbucnit la Ilfov. Au fost aplicate 98 de amenzi, în cuantum de 1,251 milioane lei.

Sâmbătă au fost controlate 178 entităţi şi au fost dispuse 10 suspendări/închideri temporare. Astfel, a fost suspendată activitatea Geovio Iovistel SRL – Centrul Nicolas – Miruna, din judeţul Ilfov, unde se află 13 persoane vârstnice, motivul fiind lipsa casei de marcat şi a Asociaţiei Acasă la Bunicii Mei – sectorul 5, două cămine pentru persoane vârstnice, cu 53, respectiv 11 beneficiari, motivul fiind condiţiile igienico-sanitare precare.

Echipele mixte de control au mai decis suspendarea/închiderea temporară a unui Cămin de bătrâni din sectorul 6 (beneficiari: 11 persoane vârstnice), din cauza lipsei de avize/autorizaţii, a Asociaţiei San Francisco – Centrul rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice din municipiul Giurgiu (beneficiari: 11 persoane vârstnice), din cauza condiţiilor igienico-sanitare precare, a Asociaţiei Viaţă şi Lumină – două Centre rezidenţiale din Bucureşti (beneficiari: 13 copii, respectiv 50 de tineri) şi Casa de Tip Familial 1 (beneficiari 15 copii), pentru igienizare grupuri sanitare, a Asociaţiei Casa Dobrogeană – Cămin pentru Persoane Vârstnice, din municipiul Tulcea (beneficiari: 48 de persoane vârstnice), din cauza lipsei de avize/autorizaţii şi a Asociaţiei Casa Liana – Centrul de Îngrijiri Persoane Vârstnice din municipiul Arad (beneficiari: 25 de persoane vârstnice), din cauza condiţiilor igienico-sanitare necorespunzătoare.