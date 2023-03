"Eu am certitudinea ca asa se va intampla (ca cei de la Inspectia Judiciara vor reactiona - n.r.). De ceea ce mi-e teama e, de fapt, raspunsul pentru ca un raspuns trebuie sa primim la demeresul de astazi (luni - n.r.).

Spunea dna Obreja mai devreme o chestiune interesanta. Daca ai 5 judecatori care sunt cu totii de acelasi grad si unul dintre ei gandeste - si este presedintele completului - ca ar fi trebuit sa-i fie macar admis dreptul sa fie judecat... Atentie! Nu se judeca acolo in contestatia in anulare daca este vinovat sau nu, ci pur si simplu sa ii fi fost dat dreptul sa fie judecat corect de un complet si de catre un tribunal care era constituit corespunzator. Mie mi-e tema de un singur lucru aici, in spate la Inspectia Judiciara: ca vor transa si acest dosar <<la kilogram>>, cum spun eu. Adica: <<Hai, inca un dosar. Da-i aceeasi solutie si mergem mai departe>>.

Este de fapt ultima sansa sa se faca dreptate in cazul Obreja pentru ca in momentul in care cineva ar fi sanctionat si s-ar constata ca intr-adevar au facut demersul acesta si printr-un abuz in serviciu, si prin incalcarea normelor si, bineinteles, un abuz disciplinar, teoretica ar putea sa primeasca o a doua sansa si adevarul pe care si-l doreste doamna (sotia lui Rudel Obreja - n.r.) sa iasa la iveala", a declarat la Realitatea PLUS avocatul Adrian Cuculis.

