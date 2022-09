"Dacă vom regăsi aceste majorări în bugetul pe anul 2023, înseamnă că avem o şansă pentru educaţie, dacă nu le vom regăsi nu vom avea o şansă pentru educaţie. (...)

În coaliţie s-a discutat. Tot timpul am fost asiguraţi că România va avea resurse financiare pentru legile educaţiei", a afirmat Cîmpeanu, la un forum privind securitatea balcanică și în Marea Neagră, relatează Agerpres.



El a spus că în sistemul educaţional nu vor veni profesori bine pregătiţi dacă nu se vor aloca resurse pentru majorări salariale și a subliniat că Ministerul Educaţiei "s-a achitat de sarcină" în momentul în care a lansat în dezbatere publică proiectele legilor educaţiei.

Cîmpeanu a reamintit și că preşedintele Klaus Iohannis a susţinut Proiectul "România Educată" şi că va analiza legile educaţiei atunci când vor veni la promulgare.

"Parlamentul este cel mai potrivit loc pentru un partid politic să promoveze acele îmbunătăţiri. Noi le vom analiza cu maximă atenţie. (...) Preşedintele Iohannis a susţinut Proiectul România Educată. Preşedintele Iohannis a promovat în data de 14 iulie 2021 Raportul final România Educată. Mai apoi este sarcina Ministerului Educaţiei ca autoritate naţională şi s-a achitat de această sarcină în momentul în care a lansat aceste proiecte ale legilor educaţiei în dezbatere publică. Am luat în considerare sute dintre aceste propuneri. Am luat în considerare tot ceea ce a fost argumentat, tot ceea ce a fost constructiv, pe parcursul dezbaterilor am făcut publice aceste modificări, aceste îmbunătăţiri. Vom face de asemenea publice şi modificările pe care le-am încheiat în momentul încheierii acestei analize", a mai spus ministrul.