Potrivit primelor informatii, accidentul a avut loc in aceasta dimineata, la intersectia strazilor Bulevardul Chimiei cu Bulevardul Primaverii. In accident au fosat implicate o autospeciala ISU condusa de un subofiter aflat in timpul serviciului si un autoturism Dacia.

In urma impactului dintre cele doua masini, soferul autoturismului a fost grav ranit.

Stire in curs de actualizare.