Meteorologii au emis, joi dimineață, mai multe atenționări nowcasting de fenomene meteo severe imediate. Vizate de codul galben de vânt puternic sunt mai multe județe din țară, cum ar fi Doljul, Mehedințiul, Suceava, Caraș-Severin și Hunedoara.

Tipul mesajului : Atenționare nowcasting

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

COD: GALBEN

Data emiterii: 09-10-2025 ora 8:52 Nr. mesajului : 1

Valabil de la: 09-10-2025 ora 9:05 până la : 09-10-2025 ora 12:00

In zona: Județul Dolj: Calafat, Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare, Moțăței, Sadova, Călărași, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Plenița, Desa, Bistreț, Bârca, Unirea, Gighera, Rast, Bechet, Afumați, Goicea, Gângiova, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Măceșu de Sus, Catane, Măceșu de Jos, Cârna;

Județul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Jiana, Pătulele, Cujmir, Breznița-Ocol, Salcia, Devesel, Oprișor, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Prunișor, Dârvari, Hinova, Burila Mare, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Pristol, Vânjuleț, Vrata, Poroina Mare, Rogova, Corlățel;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...60 km/h.

Tipul mesajului Atenționare nowcasting

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

COD: GALBEN

Data emiterii: 09-10-2025 ora 7:56 Nr. mesajului : 2

Valabil de la: 09-10-2025 ora 8:05 până la : 09-10-2025 ora 11:00

In zona: Județul Suceava , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...100 km/h.

Tipul mesajului: Atenționare nowcasting

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

COD: GALBEN

Data emiterii: 09-10-2025 ora 7:30 Nr. mesajului : 3

Valabil de la: 09-10-2025 ora 7:40 până la : 09-10-2025 ora 12:00

In zona: Județul Caraş-Severin , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...100 km/h.