Camelia Săbădean, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, cea al cărei chip a fost proiectat pe clădirile comerciale din Times Square din New York, fiind considerată eroină pentru numărul de vieţi salvate prin gestul ei de a dona sânge în mod constant, donând până acum aproximativ 63 de litri de sânge, de 140 de ori, a fost interzisă la donare la Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) din Târgu Mureş, potrivit Punctul.ro.

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureş susţin că decizia excluderii de la donare a Cameliei Săbădean a fost luată „de un medic” şi că ar fi avut la bază o anumită problemă de comportament a acesteia.

„În urmă cu aproximativ o jumătate de an am aflat că sunt exclusă definitiv din lista donatorilor eligibili de sânge la Târgu Mureş, adică sunt scoasă definitiv de la donare. Şi încercarea mea de a afla care este cauza legală pentru această excludere s-a soldat cu un eşec, adică am fost ignorată", a precizat cadrul medical. Un motiv i-ar fi fost totuși invocat, acela că a avut o dispută verbală cu un portar, în urmă cu un an.

După ce a fost interzisă la donare la Târgu Mureş, Camelia Săbădean a donat la Bistriţa-Năsăud, unde nu a întâmpinat nicio problemă.