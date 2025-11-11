În 2025, un șofer profesionist din India poate ajunge la un salariu de până la 3.000 de euro pe lună, potrivit TAKT Recruitment. Cererea pentru astfel de candidați s-a triplat sau chiar cvadruplat în doar un an.

Posturile căutate și nevoia urgentă de personal

Sunt căutați șoferii cu permis C/CE/D/DE, dar și stivuitoriști pentru logistică și manipularea mărfurilor. Conform UNTRR, deficitul total de conducători auto din România, de la șoferi de TIR la autobuze și taxiuri, este de 150.000. România are nevoie urgentă de 70.000 de șoferi profesioniști. La nivel european, lipsa șoferilor depășește 500.000 și ar putea ajunge la 745.000 până în 2028, potrivit IRU.

America fierbe: oponentul lui Donald Trump a câștigat alegerile în New York. Trump: ”Mamdani e comunist, voi tăia fondurile New York-ului”

Salarii și diurne generoase

Pachetul salarial respectă legislația în vigoare și include salariul minim din România plus diurne. Diurna internă variază între 23 și 57,5 lei/zi, iar diurna în UE între 35 euro/zi, în funcție de țară și angajator. Astfel, șoferii de TIR din India câștigă între 1.200 și 3.000 euro/lună, în special pe curse internaționale.

Un șofer profesionist de camion poate obține un venit net de până la 3.000 euro/lună, în funcție de rută, durată și specificul activității.

Testarea riguroasă a șoferilor

Candidații sunt testați riguros în centre specializate, inclusiv pe poligoane reale, cu supraveghere video live, pentru a se asigura că respectă toate standardele de siguranță și operare în traficul european.

Șoferii indieni reprezintă o soluție rapidă și eficientă pentru transportatorii români care se confruntă cu un deficit uriaș de personal calificat, în contextul cererii tot mai mari de servicii de transport rutier.

Șoferul român care a comis accidentul mortal din Bulgaria, cercetat pentru omor calificat: ce spun autoritățile de la Sofia