Surse apropiate cazului susțin că bărbatul ar fi reacționat violent pentru că micuțul plângea. Acesta l-ar fi scuturat puternic, gest care, în cazul unui copil atât de mic, poate avea consecințe fatale. Incidentul ar fi avut loc la finalul lunii martie, iar de atunci au fost declanșate cercetările. Oficial, dosarul vizează infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei. Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, desfășoară o anchetă amplă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Un bebeluș din Prahova ar fi fost ucis de tatăl său

„În prezent, sunt efectuate cercetări într-un dosar penal aflat în instrumentarea unităţii de parchet competente, având ca obiect săvârşirea unei infracţiuni de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei. Activităţile sunt desfăşurate de poliţiştii din cadrul structurilor de investigaţii criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fiind întreprinse demersuri specifice pentru stabilirea situaţiei de fapt, determinarea împrejurărilor în care a fost comisă fapta şi administrarea unui probatoriu complet şi concludent. În cadrul procedurilor derulate, au fost dispuse măsuri procesual-penale privind identificarea, ridicarea şi conservarea mijloacelor materiale de probă, precum şi efectuarea expertizelor de specialitate, inclusiv a celor medico-legale”, informează oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

Expertizele medico-legale vor avea un rol esențial în stabilirea cauzei exacte a decesului. În urma acestui caz, autoritățile au intervenit și pentru protejarea celorlalți trei copii ai familiei. Aceștia au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Reprezentanții instituției au decis plasarea lor în regim de urgență la un asistent maternal, cel puțin până la clarificarea situației. Deși rudele și-au exprimat dorința de a-i lua în grijă, autoritățile fac în prezent o evaluare detaliată pentru a stabili dacă mediul familial este sigur pentru copii. Bărbatul este în prezent arestat preventiv pentru 30 de zile. Ancheta continuă, iar procurorii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs decesul.