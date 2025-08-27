Donald Trump a avertizat că este pregătit să impună sancțiuni economice împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin nu acceptă un acord de pace cu Ucraina. Trump a exclus posibilitatea unui Război Mondial, dar a subliniat că va declanșa un război economic cu tarife vamale și sancțiuni dure, atât împotriva Rusiei, cât și la nevoie împotriva Ucrainei.

El a cerut negocieri directe între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, însă Kremlinul a transmis că o astfel de întâlnire nu este în pregătire.

Deși încearcă să se prezinte mediator, Trump a criticat și partea ucraineană, afirmând că nici Zelenski nu este chiar nevinovat.

În paralel, Washingtonul discută cu aliații europeni posibile garanții de securitate pentru Kiev, inclusiv sprijin aerian sau schimb de informații.

Filosoful rus Aleksandr Dughin interpretează, însă, acțiunile lui Trump ca un factor care, de fapt, accelerează formarea unei lumi multipolare.

Prin războiul economic, presiunile asupra Rusiei, dar și prin atacurile comerciale împotriva Chinei, Indiei sau Braziliei, Trump încearcă să conserve hegemonia americană, dar chiar împotriva voinței sale contribuie la prăbușirea lumii unipolare și la consolidarea multipolarității globale.