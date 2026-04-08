"Vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat astăzi în România.

CNA a retras licența Realitatea Plus. Un post TV cu sute de angajați, cu emisie live în acest moment, cu audiențe în top 3 național - închis. Printr-un vot.

Amenzile din 2025 erau achitate integral. Postul era pe un traseu de regularizare. A existat o propunere de amânare - respinsă deliberat.

Dar să fim clari despre ce înseamnă asta cu adevărat.

România traversează poate cea mai tensionată perioadă din ultimii 35 de ani. Oamenii sunt nemulțumiți. Sunt sărăciți. Se simt nereprezentați politic, ignorați instituțional, abandonați sistematic. Și în acest context, tocmai li s-a închis una dintre puținele voci media care le aparținea cu adevărat - una dintre cele mai urmărite din țară.

Nu este un accident. Nu este o procedură tehnică. Este o alegere.

Când reduci la tăcere o voce cu milioane de telespectatori, nu aplici o lege. Limitezi un popor. Îi tai un canal prin care se aude, se vede și se recunoaște.

Istoria nu va judeca amenzile din 2024. Va judeca cine a votat să închidă și de ce", a declarat Ana Maria Păcuraru.