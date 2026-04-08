Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia” își exprimă îngrijorarea față de efectele sociale și profesionale generate de anunțata închidere a postului de televiziune Realitatea Plus, decizie care ar urma să afecteze aproximativ 300 de angajați din domeniul media.

Într-un comunicat transmis miercuri, organizația sindicală avertizează că această situație reflectă o criză profundă în sectorul mass-media, caracterizat deja de vulnerabilitate economică, presiuni politice și transformări tehnologice accelerate. Potrivit sursei citate, dispariția unui actor media important riscă să afecteze pluralismul informațional și accesul publicului la surse diverse de informare.

„CulturMedia” își exprimă solidaritatea cu jurnaliștii, tehnicienii și ceilalți profesioniști afectați, subliniind că situația depășește cazul unei singure instituții media și ridică probleme structurale privind statutul jurnalistului în România.

Federația solicită organizarea unei dezbateri naționale privind legislația presei, la care să participe reprezentanți ai autorităților, organizații profesionale, sindicate, experți în media și drepturile omului, precum și actori din mediul academic și digital. Scopul acestei inițiative ar fi elaborarea unei legi moderne a presei, adaptată realităților actuale.

Printre măsurile propuse se numără recunoașterea unui statut profesional clar pentru jurnaliști, programe de formare continuă, mecanisme de protecție a libertății editoriale, asigurări specifice pentru activități de risc și scheme de sprijin în situații de criză.

Totodată, organizația atrage atenția asupra prevederilor din legislația audiovizuală referitoare la retragerea licenței în cazul neplății amenzilor, considerând că lipsa unor etape intermediare de avertizare poate ridica probleme de proporționalitate.

În context, „CulturMedia” solicită revizuirea cadrului legislativ pentru a introduce sancțiuni graduale și mecanisme clare de remediere, astfel încât să fie evitate consecințele considerate excesive asupra instituțiilor media și angajaților acestora.

Federația subliniază că o presă stabilă și protejată reprezintă un pilon esențial al democrației și cere autorităților măsuri urgente pentru susținerea sectorului.