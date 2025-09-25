Minorul cercetat pentru amenințările cu moartea trimise la mai multe școli și spitale, în ultimele zile, este urmărit de FBI încă din anul 2023, iar agenția americană a cerut extrădarea acestuia în SUA din decembrie 2024. Curtea de Apel București a refuzat să-l trimită la judecată în SUA, motivând că diferența de pedeapsă între România și Statele Unite este prea mare!

Minorul român în vârstă de 17 ani audiat miercuri în cazul mesajelor de amenințare transmise către mai multe școli și spitale din toată România era vizat de o cerere de extrădare formulată de autoritățile americane într-un dosar în care FBI ancheta sute de ameninţări cu bombă și manipularea unor minore pentru a se angaja în acte de violenţă extremă, exploatare sexuală şi automutilare, au declarat surse apropiate anchetei. În luna mai a acestui an, Justiția română a respins definitiv cererea de extrădare a minorului în SUA.

Un elev de 17 ani a fost ridicat joi dimineață și dus la audieri, măsura fiind luată în cadrul anchetei declanșate după valul de mesaje de amenințare transmise către unități de învățământ, spitale și inspectorate de poliție din aproape toate județele țării. Din primele informații, adolescentul ar fi fost săltat chiar din scara blocului în care locuia, în timp ce se îndrepta spre școală. Mesajul transmis în ultimul mesaj este unul cutremurător și vorbește despre un atac la nivelul copiilor de clasă pregătitoare.

Curtea de Apel, miloasă cu infractorul. Diferența de pedeapsă între România și SUA este prea mare

La jumătatea lunii mai, Curtea de Apel a respins extrădarea minorului, argumentând că diferența dintre pedeapsa pe care Alexandre Lucas Iancu ar risca-o în România și cea la care ar putea fi condamnat în SUA este prea mare. În data de 20 mai, Înalta Curte a respins definitiv cererea de extrădare.

În decembrie 2024, adolescentul român a fost dat în urmărire internaţională, în baza unui mandat de arestare emis de un judecător din districtul de Sud al statului New York, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni: conspiraţie în vederea comiterii de infracţiuni împotriva SUA, exploatarea sexuală a unui minor, primirea şi distribuirea de pornografie infantilă, ameninţări de extorcare pe cale interstatală, ameninţarea comunicaţiilor interstatale, ameninţarea cu folosirea armelor de distrugere în masă, ameninţarea cu acte de terorism care depăşesc frontierele naţionale.

Conform documentelor de la dosar, începând din septembrie 2023, Biroul Federal de Investigaţii şi alte organe de aplicare a legii din SUA şi din străinătate au investigat o reţea globală de persoane, inclusiv minori, care au desfăşurat activităţi infracţionale prin intermediul anumitor grupuri online.

Printre obiectivele declarate public de aceste grupuri se află prăbuşirea actualei ordini mondiale şi distrugerea societăţii civilizate, prin coruperea şi exploatarea tinerilor din lume.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a recizat că cercetările se desfășoară în regim in rem, cu privire la comiterea infracțiunii prevăzute de art. 32 alin. 4, raportat la art. 32 alin. 1 lit. a din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

DIICOT subliniază că această etapă a procesului penal stabilește cadrul legal necesar pentru strângerea probelor și clarificarea completă a situației, în vederea adoptării unei soluții legale și temeinice.