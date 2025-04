Sancționat fără să fi coborât din mașină

Bărbatul, diagnosticat cu leucemie și dependent de transport zilnic către clinici medicale, susține că nu el a fost cel care a lăsat pungile pe stradă, ci un pasager din mașina sa. Conform declarației sale, el nu a părăsit autoturismul în timpul incidentului, iar întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă.

În baza imaginilor, autoritățile au identificat numărul de înmatriculare și l-au convocat pe proprietar la sediul Poliției Locale, unde i s-a comunicat că este sancționat cu o amendă record de 30.000 de lei, iar vehiculul îi va fi confiscat.

„Nu pot plăti decât dacă iau un credit. Iar fără mașină nu pot merge la tratament”

Bărbatul susține că decizia este profund nedreaptă și că va contesta procesul verbal în instanță. Situația sa este cu atât mai complicată cu cât autoturismul reprezintă un mijloc vital pentru deplasarea zilnică la tratament. Avocații spun că, pe durata procesului, acesta are dreptul să își utilizeze mașina.

„Nici nu am pus mâna pe acele sacoșe. Doar am ajutat pe cineva să le transporte, dar nu am știut că vor fi abandonate. Eu am nevoie de mașină zilnic, iar suma pe care mi se cere să o plătesc este imposibilă fără un credit bancar", a declarat bărbatul.

Până în acest moment, nici Primăria Constanța și nici Poliția Locală nu au oferit explicații suplimentare privind acest caz. Rămâne de văzut cum va evolua procesul în instanță și dacă instanța va considera că răspunderea pentru gestul unui pasager poate fi atribuită șoferului.