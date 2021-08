“Ne bucurăm să anunțăm lansarea operațiunilor comerciale realizate de către compania Alexandrion Wines & Spirits în Grecia. În urmă cu șase ani, Alexandrion Group a luat decizia de a se extinde în străinătate și a comercializa produsele sale la nivel global. Strategia noastră de export include achiziția sau deschiderea de companii de distribuție proprii în diferite ţări, pentru a ne extinde amprenta pe piața globală. Înființarea Alexandrion Wines & Spirits și lansarea operațiunilor sale comerciale face parte din această strategie pe care o implementăm într-un ritm foarte rapid” a spus dl. Stelios Savva, CEO Alexandrion Group.

“Angajamentul echipei Alexandrion Wines & Spirits este dezvoltarea comercială eficientă și extinderea puternică a rețelei de distribuție a băuturilor- atât a celor produse de Alexandrion Group, cât și a celor produse de mărcile pe care le reprezintă în mod exclusiv” a adăugat George Stasinopoulos, General Manager Alexandrion Wines & Spirits.

Aflați mai multe despre Alexandrion Wines & Spirits și produsele distribuite, pe: https://alexandrionwinesandspirits.gr

Alexandrion Group are sediul central în România și companii de distribuție în Cipru, Brazilia, SUA și Grecia. Grupul exportă produsele sale în peste 50 de ţări și deţine unele dintre cele mai mari și moderne facilităţi de producție din Sud-Estul Europei, DISTILERIILE ALEXANDRION SABER 1789. Alexandrion Group este singurul producător de băuturi alcoolice din România care construiește o distilerie în New York, care va fi a patra ca dimensiune din SUA și va produce băuturi destinate pieței respective. The Iconic Estate, parte din Alexandrion Group are o experiență care datează din 1892 și un portofoliu de vinuri premiate la multiple competiţii internaționale, fiind primul producător român de vinuri care a câştigat Marea Medalie de aur la prestigiosul Concours Mondial de Bruxelles 2002.

Mai multe despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de vinuri și băuturi spirtoase din România și singurul producător de single malt din țară. Grupul are o istorie de peste 200 de ani în industria de băuturi spirtoase locale, producând unele dintre cele mai puternice mărci din România, la DISTILERIILE ALEXANDRION SABER 1789, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova precum și alte produse au asigurat Grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România. Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri, liniștite și spumante, produse de Crama The Iconic Estate.