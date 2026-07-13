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Alertă de la ANM. Cod galben de furtuni, descărcări electrice și grindină în mai multe județe din țară, luni după-amiază
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, care se va manifesta cu averse torenţiale, descărcări electrice, rafale de vânt şi grindină, în mai multe județe din țară, în intervalul 13.00 – 20.00.
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