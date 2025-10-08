Cei mai afectați de scumpiri sunt însă pensionarii care se plâng că trăiesc la limită chiar și cu aceste ajutoare. Sumele primite drept ajutor de la autorități sunt de doar 400 de lei, după ce majorarea promisă de Guvern a fost amânată din lipsa fondurilor.



Reporter: Cum va descurcati cu aceasta pensie ziele astea?

Pensionar: Cum pot sa ma descurc?! Uite acum luai 4 milioane imprumut de la o vecina ca vin sa-mi iau si eu ardei, sa-mi fac si eu. Mi-a dat o transa.

Reporter: Urmeaza si a doua in decembrie. Va ajuta?

Pensionar: Vai de mine! Imi mai da si mie 400 de lei. Cu ce sa te ajute, mama?

Reporter: Plătiți datoria.

Pensionar: Exact datoria - 4 milioane care ii luai la fata asta.



În prezent, în România, peste 1 milion de români beneficiază de acest ajutor, pensionarii, persoanele cu handicap și familiile cu venituri foarte mici.



Reporter: S-au incarcat deja pe cardurile sociale suma de 125 de lei. Dvs beneficiati?

Pensionar: Da.

Reporter: Cum va ajuta?

Pensionar: Greu.

Reporter: Nu va ajunge 125 de lei?

Pensionar: Nu-mi ajunge.