Ștefania R. se afla cu gâtul sub piciorul unui pat, pe care l-a ridicat, apoi i-a dat drumul să cadă cât mai tare. În gură avea îndesat un ciorap. Sunt date conform cărora criminaliștii au găsit, la fața locului, un bilet de adio.

Se vor corela toate discuțiile purtate de aceasta pe rețeaua de socializare WhatsApp, cu gestul său capital.

Potrivit presei, Ștefania R. este nepoata fraților Iulian și Ion Iacomi, primul primar al orașului Lehliu-Gară, iar cel de-al doilea primar al comunei Dor Mărunt.

Procurorii neagă ipoteza provocării pe TikTok

Cornelia Manea, prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, care se ocupă de cazul adolescentei, a declarat: „Nu am eliminat. Ceea ce am spus, până la momentul de ieri, a fost că nu s-a conturat ideea că TikTok-ul ar fi avut vreo treabă în povestea asta. Normal că ancheta nu este definitivă. De aceea noi nu am dat un punct de vedere oficial. Am zis că ce am avut noi, la data de ieri (15.10.2024), nu implica în nici un fel TikTok-ul. Ieri nici nu știam dacă are cont de TikTok. Vă dați seama, în primul rând că necropsia va dura extrem de mult. Cu siguranță se va face o toxicologie, iar acest fapt durează cel puțin un an. Tocmai de aceea nu am dat un punct de vedere, pentru că nu puteam să spun acum, punând cap la cap, efectiv ce a determinat. Repet: la momentul de ieri, noi nici nu știam dacă are cont de TikTok".