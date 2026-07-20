Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Adolescent de 15 ani, prins după ce a furat o mașină și a provocat un accident în Sibiu. Era băut și nu avea permis

Adolescent la volan Sibiu

Adolescent la volan Sibiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 14:26

Un adolescent de 15 ani a fost prins de polițiști după ce ar fi furat un autoturism lăsat cu cheile în contact, l-ar fi condus fără permis și ar fi provocat un accident în localitatea Șura Mică. Minorul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Adolescent de 15 ani, prins la volanul unei mașini furate

Incidentul s-a produs în noaptea de 19 iulie, în jurul orei 00:20, când un apel la numărul de urgență 112 a anunțat un accident rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului s-au deplasat pe strada Calea Viilor din Șura Mică, unde au găsit autoturismul implicat.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că la volan s-ar fi aflat un adolescent de 15 ani, din Valea Viilor. Minorul nu deținea permis de conducere și ar fi luat mașina fără acordul proprietarului.

Proprietarul ar fi lăsat cheile în contact

Potrivit primelor cercetări, adolescentul ar fi observat autoturismul în Piața Traian din Șura Mică. Mașina ar fi fost lăsată de proprietar cu cheile în contact, iar minorul ar fi profitat de situație, s-ar fi urcat la volan și ar fi plecat cu aceasta. Cursa s-a încheiat pe strada Calea Viilor, unde adolescentul ar fi acroșat un autoturism parcat regulamentar. În urma impactului nu au fost înregistrate victime, însă cele două mașini au fost avariate.

După producerea accidentului, polițiștii l-au testat pe adolescent cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar minorul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Analizele urmează să stabilească valoarea exactă a alcoolemiei. Cercetările continuă pentru a fi lămurite toate împrejurările în care adolescentul a ajuns la volanul autoturismului și a provocat accidentul.

Dosar penal pentru trei infracțiuni

Polițiștii din Ocna Sibiului au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și furt în scop de folosință. Ancheta va stabili cu exactitate traseul minorului și modul în care s-a produs accidentul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

adolescent baut sibiu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe