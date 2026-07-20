Adolescent de 15 ani, prins după ce a furat o mașină și a provocat un accident în Sibiu. Era băut și nu avea permis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 14:26

Un adolescent de 15 ani a fost prins de polițiști după ce ar fi furat un autoturism lăsat cu cheile în contact, l-ar fi condus fără permis și ar fi provocat un accident în localitatea Șura Mică. Minorul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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