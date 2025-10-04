La fața locului au intervenit echipajele Detașamentului Vaslui cu o autospecială A2003, modul de descarcerare grea și opt subofițeri, sprijiniți de echipaje medicale: un echipaj C2 și două ambulanțe tip B2 aparținând SAJ.

„Accident rutier DN 24, în localitatea Secuia (Mărul de Aur), comuna Muntenii de Jos, 2 auto implicate, 4 victime din care 3 încarcerate. Intervine Detașamentul Vaslui cu o autospecială de stingere, Descarcerarea grea și 8 militari. Au fost direcționate și trei ambulanțe SAJ și o ambulanță ISU, coordonate de doi medici”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui.

Poliția desfășoară cercetări la fața locului pentru a stabili cauzele accidentului.

Pompierii militari ISU au descarcerat cele trei victime ale accidentului, care au fost transportate de urgență la Spitalul Județean. Toate cele trei victime erau conștiente, însă prezentau multiple contuzii.

„Cele trei victime au fost descarcerate și sunt conștiente, însă policontuzionate. Sunt transportate la spital”, a precizat prefectul județului Vaslui, Eduard Popica.

Pompierii militari au intervenit și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, astfel încât să fie înlăturat orice risc suplimentar.