„În urma coliziunii, au rezultat două victime, dintre persoanele aflate în autoturism, care au suferit traumatisme la nivelul toracelui. Acestea au fost asistate la fața locului, fiind conștiente și cooperante. Ulterior, au fost transportate la CPU Sinaia pentru investigații și îngrijiri suplimentare”, arată sursa citată.
Celelalte persoane implicate nu au necesitat îngrijiri medicale.
Accident între un autocar și o mașină la Sinaia. Două persoane au fost rănite
Două persoane au fost rănite, sâmbătă dimineață, într-un accident rutier produs între un autocar și un autoturism pe Calea Moroieni din orașul Sinaia. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, în autocar se aflau 14 ocupanți.
