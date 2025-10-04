Dezvăluiri exclusive despre implicarea lui George Soroș în politica din România! Miliardarul cu ONG-uri în toată lumea s-ar fi infiltrat printre politicienii care au învârtit banii țării încă din anul 1996, de pe vremea în care la putere era Emil Constantinescu. Rapoartele organizațiilor miliardarului arată încercările lui Soroș de a se implica activ în cele mai importante reforme guvernamentale, în domenii precum administrația publică, justiție și educație.