Potrivit polițiștilor, un minor de 14 ani, din Nistria, a condus un tractor pe drumul județean. La efectuarea unui viraj la stânga, acesta ar fi surprins și accidentat două femei care se aflau pe acostament.

Victimele, cu vârste de 52 și 67 de ani, au fost lovite în plin. Din nefericire, femeia de 52 de ani și-a pierdut viața, iar cealaltă a fost transportată de urgență la o unitate medicală pentru îngrijiri, scrie Știri Neamt.ro.

Poliţiştii au stabilit că, după producerea accidentului, un bărbat în vârstă de 49 de ani ar fi mutat utilajul agricol, fără încuviinţarea polițiștilor. Acesta are permisul anulat şi avea o concentraţie de 0,33 miligrame alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost reţinut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.