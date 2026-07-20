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Locale· 2 min citire
Accident grav pe E85, în județul Neamț. Șase persoane au fost rănite, inclusiv trei copii, după impactul dintre un autotren cu butelii și un autoturism
Accident rutier
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs luni seară pe drumul european E85, în comuna Săbăoani, județul Neamț, unde un autotren încărcat cu butelii și un autoturism s-au ciocnit violent. În urma impactului, șase persoane au fost rănite, dintre care trei sunt copii, iar două femei au rămas încarcerate și au avut nevoie de intervenția echipelor de descarcerare.
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