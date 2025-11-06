Incidentul s-a petrecut miercuri dimineață

Autoritățile au fost alertate în urma unui apel la 112 care anunța că bărbatul a intrat cu forța în casa fostei partenere, distrugând ușa de la intrare. În acel moment, femeia nu se afla acasă, însă în locuință era fiica acesteia.

Potrivit anchetatorilor, individul ar fi proferat injurii și amenințări la adresa fostei concubine, în absența ei, după care ar fi sustras o boxă audio din locuință și a părăsit scena incidentului.

Depistat rapid de polițiști

Echipajele de poliție și jandarmi s-au deplasat imediat la fața locului, unde au discutat cu fiica victimei. În scurt timp, agresorul a fost găsit la domiciliul său, iar boxa furată a fost recuperată.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție, distrugere și violare de domiciliu, faptele fiind investigate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.

După reținerea pentru 24 de ore, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.