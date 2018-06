RCS & RDS // Gigantul RCS & RDS, anunț important pentru abonați

RCS

RCS & RDS // RCS & RDS şi-a notificat abonații despre unele modificări și completări ale contractelor actuale.

RCS & RDS // Astfel, gigantul RCS & RDS le-a pus în vedere abonaților faptul că prezentul contract se completeaza cu urmatoarele prevederi referitoare la vitezele serviciului de acces la internet fix sau mobil, precum si la conditiile in care acestea pot fi obtinute, conform capital.ro:

I. Serviciul de internet mobil

Viteze de acces aferente serviciului de internet mobil

Serviciul de acces la internet mobil este furnizat prin intermediul retelelor de comunicatii electronice 3G si 4G operate de catre RCS & RDS S.A., utilizand tehnologiile UMTS si LTE. In functie de tehnologia radio utilizata, serviciul de internet mobil poate inregistra urmatoarele viteze de acces:





Cum se pot obține vitezele specificate în contract de RCS & RDS:

Vitezele maxime estimate pot fi atinse cu respectarea cel putin a urmatoarelor conditii, a informat operatorul:

a) detinerea sau achizitionarea unui serviciu de internet mobil din oferta RCS & RDS care poate asigura accesul la vitezele maxime estimate;

b) utilizarea aplicatiei Netograf disponibila pe site-ul www.digiromania.ro sau direct la www.netograf.ro, prin crearea si utilizarea unui cont de utilizator specific in cadrul aplicatiei;

c) folosirea aceluiasi terminal mobil si a unei cartelei SIM care sa functioneze in parametrii optimi si care sa detina specifi catiile tehnice necesare atingerii vitezelor maxime estimate in functie de tehnologia radio;

d) inactivarea oricaror alte aplicatii din terminalul mobil, exceptand aplicatia utilizata pentru testare;

e) realizarea testelor in exteriorul cladirilor, evitandu-se locurile din proximitatea cladirilor inalte care sunt situate la distante apropiate, precum si locurile aglomerate in care se desfasoara manifestari la care sunt prezenti multi utilizatori simultan (competitii sportive, manifestari socio-culturale, etc);

f) realizarea testelor din acelasi loc (aceleasi coordonate geografice), evitandu-se deplasarea pe durata testului.

Factori care influenteaza atingerea vitezelor maxime estimate, conform RCS & RDS:

a) gradul de incarcare a celulei;

b) spectrul si tehnologiile radio disponibile in zona respectiva;

c) existenta unui semnal maxim afi sat pe terminalul mobil (prin caracteristicile evidentiate pe ecranul terminalului mobil);

d) distanta fata de statia de baza;

e) capabilitatile terminalului mobil utilizat;

f) atenuarea semnalului radio in spatiul in care se afla utilizatorul.

II. Serviciul de internet fix

Serviciul de acces la internet fix este furnizat prin intermediul retelelor de comunicatii electronice operate de catre RCS & RDS, utilizand tehnologiile FTTB, FTTH si FTTC.

In functie de tehnologia utilizata, serviciul de internet fix poate inregistra urmatoarele viteze de acces:





Precizări importante făcute de RCS & RDS:

a) viteza maxima de transfer a datelor reprezinta rata de transmitere a datelor pe care un utilizator final o poate experimenta cel putin o data intr-un interval de timp definit

b) viteza de transfer a datelor disponibila in mod normal reprezinta rata de transmitere a datelor pe care un utilizator final o poate experimenta in cea mai mare parte a timpului de accesare a serviciului, pe o perioada de timp definita

c) viteza minima de transfer a datelor reprezinta cea mai mică rata de transmitere a datelor pe care un utilizator final o poate experimenta in accesarea serviciului, potrivit prevederilor contractului sau ale conditiilor generale, dupa caz

d) viteza promovata de transfer a datelor reprezinta rata de transmitere a datelor pe care furnizorul o utilizeaza in informarile cu scop comercial, in promovarea ofertelor comerciale

e) viteza promovata de transfer a datelor este egala cu viteza maxima de transfer al datelor.