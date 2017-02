Povestea extraordinară a româncei care nu a mai dormit de la 16 ani. Acum are 100 - ce zic medicii

Drăguţa Ardeleanu este o legendă vie în comuna buzoiană Săgeata. Renumele-i izvorăşte din măiestria de croitoreasă, dar şi din ciudăţenia care i-a marcat viaţa: zeci de ani nu a dormit, iar acum abia dacă aţipeşte câteva minute pe noapte.

Pe tanti Drăguţa bătrânii o ştiu de când erau tineri, pentru că era croitoreasa care le lucra hainele pentru bal. Până şi părinţii lor se numărau printre clienţii croitoresei. Tot vecinii o cunosc şi pentru ciudăţenia ei: femeia nu a mai dormit o noapte întreagă din tinereţe.



Drăguţa Ardeleanu, născută pe 14 februarie 1917, a fost sărbătorită de Valentine`s Day de către rude şi vecini cu tort şi şampanie, la împlinirea unui centenar de viaţă. Pentru oaspeţii bătrânei, întâlnirea organizată în căsuţa ei deloc încăpătoare a fost un prilej pentru a depăna amintiri despre cea mai longevivă localnică din Săgeata, scrie Adevărul.ro.



S-a vorbit mai ales despre talentul ei în a coase frumoase rochii şi costume bărbăteşti, despre puterea de muncă şi despre efortul supraomenesc care, în timp, avea să-i schimbe viaţa ireversibil. Încă din anii adolescenţei, Drăguţa Ardeleanu obişnuia să îşi petreacă multe ore la maşina de cusut. După ce şi-a întemeiat o familie, mergea ziua la muncile câmpului, la fermă, apoi îngrijea gospodăria până la lăsarea întunericului. După cântatul cocoşului, se punea la maşina de cusut, pentru a termina comenzile care veneau în avalanşă.



Deşi literatura de specialitate abundă în informaţii conform cărora lipsa somnului are consecinţe grave asupra sănătăţii, specialiştii în neuropsihiatrie spun că domeniul nu a fost intens explorat. Aceştia bănuiesc că, în cazul femeii din Săgeta, ar fi vorba despre o particularitate genetică extrem de rară, întâlnită doar la delfini şi cetacee.



„Nu dispunem la momentul acesta de o explicaţie ştiinţifică. Sunt convinsă că ceva este engramat în genomul acestei persoane, pentru că, trebuie să recunoaştem, fiecare om are ritmul său circadian, fiecare om are ceasul său biologic programat. Unul doarme două-trei ore, se reface şi este bun de muncă, iar altul doarme şapte, zece ore şi se scoală neuroastenizat. Altul nu doarme deloc şi poate să lucreze, să performeze“, spune medicul psihiatru Maria Cristache.

Drăguţa Ardeleanu s-a lăsat de croitorie în urmă cu peste zece ani, însă nici până astăzi nu şi-a recăpătat somnul. Femeia spune că abia dacă aţipeşte în câteva scurte reprize pe noapte, iar de când nu mai lucrează i se pare că dimineaţa vine extrem de greu. Nu a mers la medic, pentru că nu s-a simţit niciodată rău din cauza nopţilor pierdute.