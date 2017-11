Noi capcane în Codul Fiscal: ce a mai schimbat Guvernul?

Modificările Codului Fiscal aprobate de Executiv și care intră în vigoare la 1 ianuarie 2018 mai aduc o surpriză. Salariații vor fi din nou obligați să plătească, suplimentar, contribuția la sănătate pentru câștigurile din depozite bancare, din dividende sau de pe bursă, pentru sume ce depășesc 22.800 de lei pe an, anunță Realitatea TV.

Salariații care obțin venituri suplimentare mai mari de 22.800 de lei pe an, adică de 12 ori salariul minim brut, de 1.900 lei, cât va fi în 2018, vor plăti la sănătate pentru acestea o contribuție de 10% calculată la nivelul salariului minim brut.



De exemplu, un salariat care încasează anual, pe lângă leafă, 20 de mii de lei din chirii şi drepturi de autor şi încă 5 mii de lei din dobânzi, are un câştig de 25 de mii de lei. Suma depăşeşte pragul de impozitare de 22.800 de lei și, potrivit noilor reguli de taxare, va plăti 2.280 de lei pe an.



Guvernul a adoptat pachetul de măsuri fiscale pentru 2018 săptămâna trecută, în ciuda avertismentelor date de analişti. Potrivit acestora, modificările ar fi operate după ce Consiliul Fiscal a avertizat că statul ar fi pierdut 640 de milioane de lei din neplata CAS și CASS din activități indendente.