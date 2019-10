Mihai Fifor își imaginează că joacă în "Urzeala Tronurilor" la moțiune. Ce rol are Dăncilă

Mihai Fifor vede Urzeala Tronurilor la moțiunea de cenzura

Mihai Fifor, secretarul general al PSD și vicepremier în Guvernul Dăncilă, își continuă avertismentele apocaliptice pe Facebook cu privire la epoca post-PSD. După ce ieri a scris că PNL va face tăieri masive de salarii și pensii, astăzi Fifor postează o imagine din Urzeala Tronurilor și anunță "Winter is coming!"

Mihai Fifor a postat vineri pe Facebook o imagine din Urzela tronurilor, cu celebrul titlu "Winter is coming!", însoțită de un comentariu polemic la adresa vremurilor negre pe care le-ar pregăti Opoziția după moțiune.

Fifor și-a găsit de data asta un adversar din USR, Andrei Caramitru, care ar fi amenințat,din postura de "viitor ministru de Finanțe" concedieri masive la stat, precum și fabricarea de dosare pentru DNA pentru toți bugetarii...

O parte dintre comentariile primite pe Facebook de postarea lui Fifor taxează umorul negru al filologului de la PSD: "Winter is coming peste PSD, are dreptate domnul senator", scrie sarcastic cineva.

Ce a scris Fifor pe Facebook: "Am prezentat ieri programul de guvernare al PNL: 1 din 3 bugetari rămâne pe drumuri, cresc impozitelor pe salarii (inclusiv la privat, inclusiv la IT-isti!), stop creșterilor de pensii prevăzute în lege, se șterg de pe hartă județele și 2.000 de comune. Nu m-a contrazis nimeni. Dimpotrivă, „ministrul to be appointed la Finanțe" din partea PNL a plusat: anularea voucherelor de vacanță, a sporurilor și bonusurilor, dar și impozitarea suplimentară a salariilor bugetarilor.

Nici USR nu se lasă mai prejos: mâniosul Andrei Caramitru, propus tot la Finanțe, anunță și el concedieri masive la stat, dar și fabricarea de dosare pentru DNA pentru toți bugetarii, așa... ca să nu mai miște nimeni în front!

Nu e deloc o glumă. Îi putem opri doar dacă vom fi uniți la votul din noiembrie! Pensionari, medici, profesori, polițiști, militari, IT-iști, constructori, fermieri, angajați la stat sau la privat, în mediul rural sau urban... Pregătiți-vă! Winter is coming!", a scris Mihai Fifor, vineri dimineața.