Klaus Iohannis a preluat stilul lui Trump. Reacție fermă după ATACUL din Siria

Președintele României Klaus Iohannis a preluat stilul lui Trump în comunicarea politică externă și a lansat un mesaj pe contul de Twitter în limba engleză.

"România reiterează condamnarea folosirii de arme chimice în Syria, care nu are nicio justificare. Suntem solidari cu acțiunile partenerilor strategici", a scris Iohannis pe Twitter:

Romania reiterates its condemnation of the use of chemical weapons in #Syria, which is beyond any justification. We stand in solidarity with the actions of our strategic partners.