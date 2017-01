Kim Kardashian va juca într-un film în care îşi va expune drama trăită

La patru luni după ce a fost jefuită şi ameninţată cu arma în Paris, Kim Kardashian filmează o secvenţa pentru viitorul film cu distribuţie exclusiv feminină "Ocean's Eight", în care va fi prezentat şi un jaf de bijuterii, informează Reuters.

Kardashian, îmbrăcată într-o rochie diafană de culoare albă asortată cu o blană şi sora ei, Kendall Jenner, care purta dantelă albă, au fost fotografiate în New York, luni, după ce se pare că filmaseră secvenţe pentru filmul "Ocean's Eight", despre o gală fictivă ce are loc în Muzeul Metropolitan de Artă, scrie Mediafax.ro.

O sursă de la Hollywood a declarat că surorile Kardashian vor apărea în lungmetraj, din a cărei distribuţie fac parte Sandra Bullock, Rihanna, Cate Blanchett şi Anne Hathaway.

Editorul revistei Vogue, Anna Wintour şi designerul de modă Zac Posen au fost, de asemenea, reperaţi în apropierea platoului de filmare, a cărui intrigă include, potrivit relatărilor, şi un furt de bijuterii ce se petrece la gala anuală Met din New York, un eveniment desfăşurat pentru strângerea de fonduri, la care participă numeroase celebrităţi.