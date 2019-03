Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Vești minunate!

Horoscop weekend 29-31 martie 2019

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Ce iti aduce Luna in Capricorn si Varsator in ultimele zile de martie?

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Este ultimul weekend din luna martie, Mercur este proaspat iesit din prima sa miscare retrograda din 2019 si ne pregatim pentru o noua luna care va aduce evenimente astrale puternice, dintre care trei planete ce intra in retrograd.

Cosmosul ne pregateste pentru luna aprilie cu un weekend sub energia specifica Capricornului si Varsatorului, Luna fiind in aceste doua zodii pe rand intre Vineri si Duminica.

Ne prind bine zile libere cu o energie mai pragmatica, detasata emotional, orientata pe viziuni de viitor, prietenie si socializare.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Berbec

Sunt zile dedicate rezolutiilor financiare si finalizarii anumitor proiecte. Fie ca esti bine platit fie ca nu, esti pe cale sa inveti ceva nou despre valorizarea de sine pe care trebuie sa ti-o construiesti.

Nu te multumi cu mai putin din ce stii ca inseamna experienta si expertiza ta.

Unii dintre voi ganditi idei noi si moduri noi de a aborda unele probleme dar e nevoie de timp si de date de adunat ca sa puteti pune in practica un alt mod de a face lucruri.

Bazeaza-te pe judecata ta dar nu forta prea mult oamenii sa adere la ce gandesti tu. Ia totul pe rand si cu rabdare.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Taur

Stii acel prieten care stie ce gandesti chiar daca nu scoti un sunet ? Zilele acestea vei trai multa satisfactie din conectarea cu cineva care iti da iubire neconditionata.

Oricum, daca aceasta persoana tinde sa fie cot la cot cu nebuniile tale cand de fapt ai avea nevoie de o abordare realista, poate sa nu iti fie de prea mare folos. Tu ai o personalitate puternica si nu toti stiu cum sa iti spuna adevarul.

De asemenea, posibil sa fie nevoie sa actionezi rapid pe un subiect legat de bani.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Gemeni

Ai fost intr-un tipar de a tine cu dintii de ceva in ultimul timp, insa inainte sa se termine weekendul vei fi cu toate panzele sus din nou tot inainte.

ste usor sa faci multe alegeri gresite daca nu esti liber sa faci lucrurile asa cum vrei tu. Trebuie sa ai grija sa nu faci o miscare ghidata gresit in cariera.

Cineva iti poate da informatie falsa sau iti poate intretine sperante desarte. Vizualizeaza ce vrei tu sa obtii si vezi ce pasi realisti ai de facut ca sa ajungi acolo, insa nu face inca pasi majori.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Rac

Este timpul sa te mai relaxezi, sa te regrupezi si sa iti reincarci energia in loc sa tot alergi de colo colo. Include si partea spirituala in ecuatia de grija de sine.

Este un moment foarte potrivit sa te scufunzi mai mult in practici spirituale.

Daca spiritualitatea nu rezoneaza cu tine, ai putea sa citesti o carte ce te pasioneaza despre dezvoltarea personala sau sa explorezi un subiect metafizic.

Vei primi intr-o forma sau alta ghidare ca sa iti intelegi mai clar scopul si ce te directioneaza Sinele inalt sa faci.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Leu

Apropierea pe care o simti cu cineva special te poate inspira sa impartasesti informatii sensibile. Totusi, un sentiment special de conexiune nu echivaleaza neaparat cu increderea.

Ai grija ce informatii personale divulgi, ca sa nu regreti ulterior. Daca tu esti cel ce primeste informatii delicate, ai grija sa tii pentru tine.

Faptul ca te simti familiar cu cineva nu inseamna ca persoana este pregatita sa primeasca tot felul de destainuiri. Pastreaza-ti secretele pana cand stii cu cine ai de-a face.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Fecioară

Uneori oamenii (poate partener sau prieten ori aliat apropiat) spun lucruri in momente prost alese sau spun ceea ce nu gandesc cu adevarat.

Ai nevoie de abilitati vigilente de ascultare ca sa discerni barfele de adevar. Daca ceva nu iti suna adevar in inima ta, probabil ca nu este adevar.

Totusi, asta nu inseamna ca cineva iti spune minciuni.

O relatie importanta va evolua mai usor daca nu pui totul la inima. Ai lucruri mai importante de care sa te ocupi acum, precum o accelerare substantiala spre un scop in cariera.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Balanță

Ai putea petrece mult timp explorand o idee interesanta de munca doar ca sa descoperi ca nu functioneaza in lumea reala.

Este bine sa fii creativ si sa iti folosesti imaginatia, dar va dura mai mult decat un vis ca sa implementezi aceasta idee. Fii ambitios si aduna datele de care ai nevoie.

Ai putea sa te ciocnesti in opinii cu cineva care stie mai multe decat tine. Foloseste aceasta oportunitate ca sa afli tot ce poti de la oricine.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Scorpion

Imaginatia ta functioneaza permanent.

Este tocmai bine daca lucrezi la un proiect creativ, pentru ca vei avea tone de idei inspirate. Totusi, trebuie sa fii atent sa nu aplici prea multa inspiratie artistica sub forma de vorbe in relatia de iubire.

Ar fi tentant sa spui lucruri care suna bine dar care nu au prea multa insemnatate.

Pericolul este ca cealalta persoana sa nu isi dea seama ca tu doar vrei sa fii romantic, nu neaparat si total sincer. Daca esti tu cel care primeste vorbe dulci, nu crede mereu tot ce auzi.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Capricorn

Daca buclezi in trecut poti avea un gust dulce amarui. Tine minte faptul ca este posibil sa nu iti amintesti lucrurile exact cum s-au intamplat.

Din perspectiva ta, vezi ca totul a fost fie mult mai rau fie mult mai bine decat a fost de fapt.

De aceea risti sa reactionezi in defensiva daca cineva pune la indoiala versiunea ta, in special daca persoana are dreptate sa se indoiasca. Invata cand sa dai drumul.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Vărsător

Nu te lasa dus de val, Varsatorule. Ceea ce ti s-a spus despre un subiect ce tine de bani pe care sa ii primesti, probabil ca trebuie verificat si revizuit.

Daca suna prea frumos sa fie adevarat, probabil ca asa si este. La fel si invers, daca esti tu cel care ai de dat sau cheltuit bani, ti se recomanda prudenta si abordare inteleapta in aceste zile.

Nu iti permiti sa ignori sfatul de a-ti tine mai bine banii in buzunar pentru acum. Gaseste surse noi si nu prea scumpe de a te distra fara sa implice mari cheltuieli.

Horoscop weekend 29-31 martie 2019. Pești

Oh, Pestilor, ce panze frenetice de paianjen construiti voi cand va lasati prinsi in gandurile voastre. Uneori acestea nu au nicio legatura cu realitatea in care traiti. Totusi, asta va faceti sa fiti voi si asa de speciali.

Gaseste un mod ca imaginatia sa functioneze in avantajul tau si nu impotriva ta.

Focuseaza-te sa te simti inspirat in loc sa te simti trist pentru ca ceva din visele tale nu functioneaza. Este un timp excelent sa iti canalizezi energia pe un proiect creativ.

Muza ta de inspiratie iti va aduce belele doar cand nu primeste ceva de facut.

Sursa: sfatulparintilor.ro