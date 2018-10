HOROSCOP 26 octombrie 2018. Veste cruntă pentru nativii acestei zodii

O discutie in contradictoriu cu o cunostinta ti-a stricat buna dispozitie. Te-ai suparat si nu mai ai chef de nimic. Incearca sa privesti partea plina a paharului, ai aflat unele lucruri si acum stii pe cine sa ocolesti.

HOROSCOP 26 octombrie 2018 - Taur

Astazi vei avea o zi foarte incarcata, fie la munca, fie acasa. Nici nu mai stii cum sa faci fata la toate. Vezi pe cine te poti baza si cere-i ajutorul. Din punct de vedere financiar, primesti o veste buna.

HOROSCOP 26 octombrie 2018 - Gemeni

Astazi te vei cam enerva in trafic. Ori ce faci, ti se pare ca nu mai ajungi la timp nicaieri. Pana la urma totul va merge bine. Nu uita ca, seara, cineva asteapta un telefon de la tine.

HOROSCOP 26 octombrie 2018 - Rac

Esti harnic inca de dimineata. Reusesti sa termini repede tot ceea ce ai de facut la job si te grabesti sa ajungi repede acasa. Te asteapta partenerul sa il ajuti la ceva destul de urgent.

HOROSCOP 26 octombrie 2018 – Leu

Stii ca ai de facut ceva important dupa-amiaza, asa ca, inca de dimineata, iti programezi totul minut cu minut. Spre seara o sa iesi cu prietenii si o sa ai o surpriza: isi face aparitia cineva despre care nu mai stiai nimic de ceva vreme.

HOROSCOP 26 octombrie – Fecioara

Pe la pranz primesti doua vesti bune. Una atat de buna incat uiti de toate neplacerile de care ai avut parte de dimineata. Cea de-a doua e de natura financiara. Te bucuri. Banii sunt mereu bineveniti.

HOROSCOP 26 octombrie - Balanta

Astazi va fi o zi plina. Dupa ce rezolvi toate problemele de la job, mai trebuie sa te ocupi de cateva si acasa. Cu toate astea, reusesti sa termini totul la timp si ajungi si la intalnirea programata.

HOROSCOP 26 octombrie 2018 - Scorpion

Nu ii neglija pe cei care tin la tine. Oricat de de ocupat ai fi, ofera-le o parte din timpul tau, altfel, la un moment dat o sa ramai fara prieteni si nu vei intelege ce s-a intamplat.

HOROSCOP 26 octombrie 2018 - Sagetator

Cu toate ca primesti semnale clare in legatura cu ceva ce nu ar trebui sa faci, te ambitionezi sa mergi pana la capat. Pe raspunderea ta. Spre seara vei avea parte de o discutie interesanta cu cineva, care iti va da de gandit.

HOROSCOP 26 octombrie 2018 – Capricorn

Stii ca ai un as in maneca, dar mai stii ca trebuie sa fii foarte atent la modul in care il folosesti. Intr-adevar, poti deranja pe cineva important din domeniul in care profesezi. Cantareste bine atat beneficiile, cat si riscurile.

HOROSCOP 26 octombrie 2018 - Varsator

Astazi vei avea spor in tot ceea ce faci si asta va face ca lucrurile sa mearga fara probleme la locul de munca. Acasa, partenerul ti-a pregatit o surpriza. Chiar daca nu e chiar ceea ce ti-ai fi dorit, nu iti arata dezamagirea. Dimpotriva!

HOROSCOP 26 octombrie 2018 - Pesti

Fara suparare, dar pe orice pui mana astazi, incurci sau strici. Mai bine incearca sa te relaxezi si lasa-i pe cei din jur sa isi faca treaba. Daca crezi ca nu ajunge o mica pauza, ia-ti cateva zile libere si pleaca undeva sa te deconectezi.

sursa: ziuadecj.realitatea.net.