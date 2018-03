Horoscop 18 martie. Zodia care RISIPEŞTE într-o zi agoniseala de-o viaţă! Tensiuni, necazuri

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de duminica, 18 martie 2018.

BERBEC



Refuzati sa acceptati ca ati facut o greseala si continuati sa cautati un vinovat. Veti fi preocupati de aceasta problema si o sa ignorati tot ceea ce se petrece in jurul vostru.



TAUR



Ziua aceasta promite multe. Tocmai ati terminat niste proiecte si sunteti liberi precum pasarea cerului. Evadati din cotidian pentru putin timp.



GEMENI



Urmeaza o zi in care o sa va intalniti cu foarte multi oameni dragi, fie rude, fie prieteni. Va incarcati bateriile pentru perioada urmatoare.



RAC



Ziua vine cu o veste excelenta din punct de vedere personal. Nu este exclus sa primiti niste bani pe care ii asteptati de mai mult timp si care va vor ajuta sa finantati un proiect important pentru familie, scrie bucurestifm.ro.



LEU



Sunteti imprevizibili. Treceti printr-o perioada in care traiti fiecare sentiment la maximum. Asta inseamna fie ca plangeti atunci cand simtiti orice urma de durere, fie radeti incontinuu si ii anuntati pe toti din jur despre cat de fericiti sunteti.



FECIOARA



Lucrurile iau o intorsatura ciudata si asta va ia prin surprindere. Daca va asteptati sa stati linistiti si sa va bucurati de vremea de afara, nu se va intampla asa, ci din contra veti avea foarte multe lucruri de facut.



BALANTA



Veti fi foarte entuziasmati cu privire la ceva ce se va intampla pe plan personal. Simtiti ca va sare inima din piept si ati striga cat puteti de tare pentru ca toti sa va observe fericirea.



SCORPION



A fost o saptamana agitata pentru voi, asa ca azi nu vreti decat sa va relaxati. Totusi sunteti oamenii de baza in anumite probleme, iar odihna trebuie sa mai astepte pentru ca rezolvarea lor se afla la voi.



SAGETATOR



Vestile primite nici ca puteau sa fie mai bune. Aveti incredere in ceea ce urmeaza sa se intample si sunteti dispusi sa pariati totul pe o singura carte.



CAPRICORN



Zilele acestea va ocupati mai mult de cariera. Faceti planuri noi, poate renegociati contracte sau incheiati parteneriate profitabile. Dorinta de reusita va impinge catre lucruri pe care pana acum nu le credeati posibile.



VARSATOR



PESTI



Ziua va prinde departe de casa. Aveti multe de invatat depre o persoana in aceasta calatorie. Drumul este foarte clar acum si stiti ce hotarari trebuie sa luati in viitorul apropiat.