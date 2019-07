Horoscop 1 august 2019. Timpul se dovedeşte a fi cel mai mare inamic al tău

Horoscop 1 august 2019

Horoscop 1 august 2019. Află ce ți-au rezervat astrele pentru ziua de joi, 1 august 2019!

Horoscop 1 august 2019. Berbec

Schimbă faţa aceasta cu una veselă şi deschisă şi ai să vezi că aceasta e atitudinea care va schimba tonul zilei. Un zâmbet larg transmis chiar şi unui necunoscut pe stradă… un cuvânt bun prin care să faci pe altul să audă ce-i place… o mână întinsă cu prietenie ca să arăţi altcuiva că nu e singur e ceea ce şi ţie ţi-ar plăcea să primeşti astăzi, nu-i aşa? Deci fii tu schimbarea pe care o aştepţi!

Horoscop 1 august 2019. Taur

Chiar dacă unii au uitat de bunele maniere şi de amabilitate, nu pici şi tu în aceeaşi capcană, pentru că tu ai nişte resurse imense de bunătate şi generozitate prin care vei contracara perfect atitudinea lor urâtă. La nervii lor, tu răspunde cu calm. La critici, tu oferă laude. La agresivitate, tu dăruieşte blândeţe. Întotdeauna reversul medaliei e cea mai potrivită pentru liniştirea celor mai agitate ape, ca atare fii exact invers decât cel din faţa ta, şi, până la urmă, tot se va retrage cuminte în carapacea sa, ba chiar va începe să-şi revizuiască atitudinea agresivă şi faţă de ceilalţi.

Horoscop 1 august 2019. Gemeni

Nu sta degeaba într-o astfel de zi, chiar dacă, aparent, nu ai nimic important de făcut. Ziua e prea plină de resurse de energie şi de acţiune ca s-o laşi să treacă lenevind, dormind, aşteptând, visând fără ţintă. Tot ce întreprinzi sau tot ce decizi azi, orice drum pe care îl deschizi acum duce departe, ca atare apucă-te serios de o treabă solicitantă, cu un consum maxim de energie, pentru că roadele vor fi mai mult decât bune! E ca şi cum se aprinde scânteia care declanşează o flacără mistuitoare, care te copleşeşte pur şi simplu, dar îţi place această atmosferă dinamică şi entuziastă.

Horoscop 1 august 2019. Rac

Ia şi tu lucrurile mai în glumă, nu le mai trata ca pe nişte poveri chinuitoare! Azi e o zi relaxantă în care numai o atitudine glumeaţă şi jucăuşă te poate scoate din impas. Râzi, glumeşte, joacă-te un pic, sau, dacă tu nu eşti în cea mai veselă dispoziţie, alătură-te celor care se comportă aşa, pentru că râsul lor e molipsitor. Apropie-te de oameni puşi pe distracţie, pentru că alături de ei îţi vei recăpăta mult mai uşor buna dispoziţie şi cheful.

Horoscop 1 august 2019. Leu

Ai de partea ta adevărul şi te va însoţi pe tot parcursul până vei primi ceea ce ţi se cuvine. Nu te abate de la lege, de la reguli, de la calea cea dreaptă, pentru că numai corectitudinea te va ajuta să obţii ceea ce vrei. Vor exista suficiente tentaţii care vor încerca să-ţi distragă atenţia de la ce e bine, dar tu prefă-te că nu le vezi. Te vei felicita la final că ai rezistat oricărei ispite periculoase, care te chema spre tertipuri incorecte, spre câştiguri facile, spre căi mai uşoare.

Horoscop 1 august 2019. Fecioară

Iubirea nu e însoţită doar de artificii, baloane sau Feţi Frumoşi călare pe cal alb, ci poate exista în viaţa ta şi prin cele mai mărunte gesturi. Cel drag îţi poate demonstra cât de mult ţine la tine printr-un banal semn prin care îţi arată de fapt că-ţi poartă de grijă, că e preocupat de viaţa ta de zi cu zi, dacă te-ai îmbrăcat bine, dacă ai mâncat sau altele de genul acesta, aparent banale. Apreciază-i grija, pentru că e mult mai preţioasă decât cine ştie ce cadouri scumpe sau buchete imense de flori.

Horoscop 1 august 2019. Balanță

Azi eşti mai timid şi nu reuşeşti să exprimi tot ceea ce simţi, indiferent că e vorba de iubire, de teamă sau de nemulţumiri. Le ţii în tine, ceea ce creează o stare de tensiune ce ţi se reflectă pe chip. Numai persoana iubită simte că se petrece ceva cu tine şi încearcă să se apropie mai mult de inima ta, arătându-ţi astfel că-i pasă ce ai. Tu nu vrei totuşi să-l împovărezi cu problemele tale, preferând să le duci singur în spate.

Horoscop 1 august 2019. Scorpion

Horoscop 1 august 2019. In dragoste mai apar si conflicte, dar nu trebuie sa le lasi sa puna stapanire pe voi, ci sa incerci sa le tratezi cu mai multa toleranta. E normal sa nu fiti intotdeauna de acord unul cu altul, dar micile ciondaneli nu trebuie transformate in adevarate lupte de pareri, de orgolii, de personalitati. Priveste-l pe cel drag ca pe un om la fel de complicat ca si tine, deci, daca tu ai momentele tale de enervare si de impulsivitate, de ce nu ar fi si el la fel? Tocmai pentru ca sunteti amandoi la fel de irascibili, trebuie sa tii sub control nervii ca sa nu strice armonia din cuplul vostru.

Horoscop 1 august 2019. Săgetător

Chiar daca nu te-ai trezit inca de tot la realitate, ci mai traiesti inca intr-o lume usor amagitoare, merita sa continui pe aceeasi linie si de acum inainte. Nu inseamna ca traiesti intr-o iluzie, ci doar ca ai nevoie de acest vis frumos pentru a continua ce ai inceput, spre un nivel superior, de unde ai sa-ti poti permite o revenire la realitate, fara a suferi o deceptie. Continua sa cladesti castele, continua sa-ti imaginezi lucrurile asa cum ai vrea tu sa fie, pentru ca modul acesta usor idealist de a ridica o lume mai frumoasa te ajuta sa te simti bine.

Horoscop 1 august 2019. Capricorn

Dacă porneşti acum o acţiune nouă, ai toate şansele s-o vezi îndeplinită în timp foarte scurt, pentru că prinzi un val favorabil care te trimite direct la scopul cel mare. Momentul e perfect pentru o iniţiativă nouă, curajoasă, deci nu aştepta nici să-ţi spună alţii ce să faci, nici să te împingă alţii de la spate, pentru că azi contează curajul propriu de a spune start!

Horoscop 1 august 2019. Vărsător

Timpul se dovedeşte a fi cel mai mare inamic al tău, pentru că trece incredibil de greu. Ai vrea să treci deja la etapa următoare, dar nu poţi încă, pentru că mai ai de rezolvat câte ceva pe nivelul pe care eşti acum şi de care simţi că nu mai scapi. De felul tău eşti mai rapid, mai dinamic, or această lentoare în care eşti blocat nu-ţi prieşte deloc, nu-ţi place, te face să fii ineficient şi să baţi pasul pe loc.

Horoscop 1 august 2019. Pești

Foloseste aceasta zi pentru un mic proces de constiinta pentru tine insuti. Chiar daca ai parte de o insomnie de toata frumusetea in urma unei perioade obositoare pentru psihicul tau sau alegi de buna voie doua ore de nesomn in care te concentrezi asupra lucrurilor cele mai ascunse ale sufletului tau, te vei trezi maine cu o atitudine noua de viata si cu multe idei. Se petrece ceva in constiinta ta, in subconstientul tau, in adancul inimii tale care seamana cu o revelatie, cu un raspuns primit de sus.

