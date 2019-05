De ce adori pierzi ore în șir la filme și seriale online, fie că o faci pe telefon, fie la TV

Poate ai auzit de binge-watching, fenomenul cultural prin care petreci ore în șir urmărind seriale. Netflix este regele binge-watching-ului și știe că din cei peste 150 de milioane de utilizatori ai platformei, extrem de mulți sunt fani ai acestei activități. Partea a doua e că faci asta de pe telefon, mai mereu, și probabil că te-ai întrebat ce te ține captiv și vrei să faci asta constant. Acum ai un răspuns.

Binge-watching-ul își are rădăcinile în instinctele noastre primare și de evoluție. Practic, suntem făcuți astfel încât să ne uităm pentru perioade lungi de timp la episoade din seriale. „Suntem căutători de plăcere", a explicat consiliera Allison Johnsen de la Northwestern Medicine. „Suntem făcuți pentru a căuta plăcere".

Căutarea plăcerii în acest mod este benefică, atâta timp cât nu abuzăm de ea. De fapt, ne ajută să ne menținem sănătatea emoțională „Trebuie să ne menținem fericiți pe noi înșine", a subliniat Johnsen, adăugând că binge-watching-ul este „accesibil, oferă conversație socială sau puncte de referință socială, ajută cu diminuarea stresului și poate fi pozitiv".

Fenomenul cultural de binge-watching își are rădăcinile în însăși nevoia umană de a fi la curent cu ce fac alți oameni. În trecut, cu mult înainte să se fi inventat măcar electricitatea, oamenii au devenit foarte preocupați de personajele din jur. În plus, oamenilor mereu le-au plăcut poveștile. „Îmi imaginez că binge-watching este doar o versiune mai avansată tehnologic pentru un comportament care a existat, măcar în formă rudimentară, de cel puțin 50.000 de ani", a explicat profesorul de literatură Joseph Carroll, de la University of Missouri-St. Louis.

Chiar dacă binge-watching-ul poate fi benefic, e bine de reținut că oricând se poate transforma în dependență, așa că e bine să ai grijă.

