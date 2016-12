Cele mai bune filme de Crăciun pe care nimeni nu ar trebui să le rateze

Home Alone 2

Amatorii de filme online subtitrate în limba română au la dispoziţie o ofertă generoasă de filme pentru Crăciun. Lăsând la o parte oferta de filme noi pentru copii realizate în studiourile de la Hollywood în fiecare an, iată care sunt cele mai reuşite filme pentru Crăciun realizate de-a lungul timpului.

Arthur Christmas

Numai bun de văzut cu întreaga familie, filmul răspunde unei întrebări arzătoare pusă de foarte mulţi copii în preajma crăciunului: cum reuşeşte Moş Crăciun să ofere copiilor toate cadourile într-o singură noapte? Uimitor dincolo de orice aşteptări, răspunsul ne poartă în culisele unei operaţiuni ultra-high-tech al cărei centru de comandă se află chiar la Polul Nord, scrie Go4it.

Home Alone 2: Lost in New York

Seria Home Alone este un adevărat clasic între filmele pentru Crăciun. În "Singur acasă 2: Pierdut în New York", Kevin McCallister (jucat de actorul Macaulay Culkin) are parte de o nouă aventură departe de familia sa aiurită, teatrul de operaţiuni fiind de această dată întreg oraşul New York.

Părtaşi şi în acelaşi timp victime în şirul de aventuri sunt Harry şi Marv (Joe Pesci şi Daniel Stern), veniţi la New York sperând să dea o nouă lovitură jefuind cel mai faimos magazin de jucării din oraş, despre care ştiu sigur că va avea vânzări mari în seara de Crăciun.

Happy Christmas (2014)

Jenny, o tânără cam iresponsabilă şi proaspăt trecută printr-o despărţire se mută în casa prietenei sale Kelly, o scriitoare de succes şi soţul ei cineast. După un început nu tocmai lipsit de probleme cele două reuşesc să-şi depăşească micile diferenţe, Kelly realizând că şi ea are nevoie de o schimbare pentru a-şi regăsi fericirea, atât pe planul carierei cât şi sentimental.

Gremlins

Cadou de crăciun cam neobişnuit, cumpărat din cartierul chinezesc, micuţul Mogwai vine un un set de instrucţiuni care trebuie respectate cu stricteţe: a nu se expune la lumină, a nu se uda. a nu se hrăni după miezul nopţii!

A Christmas Carol (Poveste de Crăciun)

Filmul de animaţie inspirat de celebra nuvelă a lui Charles Dickens spune povestea lui Ebenezer Scrooge (jucat de actorul Jim Carrey), un britanic putred de bogat şi foarte zgârcit, pentru care Crăciunul nu este decât o zi lipsită de importanţă. El este readus în magia acestei sărbători de trei spirite care-l poartă în trei călătorii imaginare. Lansat în anul 2009, A Christmas Carol intră în categoria acelor filme pentru copii care pot fi urmărite împreună cu întreaga familie, preferabil în preajma Crăciunului.