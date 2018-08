Ce înseamnă când visezi apă. Cel mai puternic simbol din vis

Ce insemna cand visezi apa? Ei bine, trebuie sa iei in considerare si contextul in care apare "apa". Incearca sa-ti amintesti cat mai multe din vis.

Simbolul subconstientului, apa ne da viata si ne mentine in viata, curatandu-ne de murdarie.



Daca apa curge normal, visul are semnificatii pozitive. In cazul in care se revarsa si inunda imprejurimile, ea prevesteste un pericol, despre care putem afla mai multe detalii din celelalte simboluri, scrie visele.ro.



Apa limpede simbolizeaza fericirea, iar cea tulbure, o intorsatura nefericita din viata (vezi, de asemenea inundatie, si alte simboluri legate de apa).