Ce-ți aduce în amor sezonul Soarelui în Fecioară?

Vineri, 23 august, Soarele a parasit zodia Leu si a intrat in zodia Fecioara. Pana in 22 septembrie, zodiile vor avea parte de cu totul alte influente.

Iata ce-ti aduce in amor sezonul Soarelui in Fecioara, in functie de zodia ta!

BERBEC

O relatie din viata ta ar putea ajunge la final. Dar inainte de a lua o decizie, fii diplomat si vezi care este versiunea celeilalte parti. Asculta atent, poate ca vei avea ceva de invatat din asta, chiar daca vei pune punct. Daca esti singur, cineva din anturajul tau, prieten sau coleg, poate deveni mai mult decat atat. Fii increzator si profita!

TAUR

Esti plin de idei romantice. Lasa creativitatea sa-si urmeze cursul firesc si bucura-te de momente fierbinti impreuna cu partenerul de cuplu. Nu lasa alte chestiuni mai putin importante sa te distraga. Daca esti singur, te simti pregatit sa incerci din nou sa gasesti pe cineva special. Succes!

GEMENI

Iti gasesti linistea sufleteasca in bratele partenerului de viata. Comunicarea este la cote inalte. Puneti la cale planuri de renovare a casei sau intocmiti un buget pentru schimbarea locuintei. Daca esti singur si nu mai vezi clar situatia in care te afli, nu ezita sa le ceri sfatul prietenilor sau rudelor in care ai incredere. Te pot ajuta sa iei deciziile corecte!

RAC

O scurta calatorie alaturi de partenerul de cuplu iti deschide noi oportunitati in plan amoros. Asculti atent ce are de spus, ii marturisesti la randul tau ce framantari si sperante ai. Fii foarte sincer si clar in ceea ce ai de zis, pentru a nu crea confuzii. Daca esti singur, nu te lasa furat de tentatii facile. Fii increzator in fortele proprii si cauta sa pui bazele unei intimitati reale.

LEU

Chiar daca apar unele intarzieri in desfasurarea planurilor tale, nu da inapoi. Renunta la ego si ajuta-ti partenerul daca are nevoie. O discutie sincera si deschisa despre ceea ce-ti doresti cu adevarat poate schimba situatia in bine. Daca esti singur, poti observa ca cineva din anturajul tau este cu ochii pe tine. Ce sentiment iti da aceasta veste? Daca esti incantat si simti chimia dintre voi, nu mai ramane decat sa faci urmatorul pas!

FECIOARA

Partenerul de cuplu ar putea fi afectat de unele conflicte interioare sau probleme minore de sanatate, dar care iti pot tulbura increderea de sine. Pune-te rapid pe picioare si fii constient de puterea ta, precum si de slabiciunile tale. Meditatia te va ajuta sa ajungi sa te conectezi cu centrul tau spiritual si te va ghida spre a merge inainte cu incredere si credinta. Daca esti singur, exprima-ti sinele prin arta, muzica, poezie. Participarea la unele ateliere de profil te poate pune in legatura cu cineva din trecutul tau. S-ar putea sa-ti placa o reluare a relatiei. Dar pentru a reusi trebuie sa iti pastrezi o atitudine pozitiva.

BALANTA

Pui la cale, impreuna cu partenerul de cuplu o investitie pe termen lung sau o achizitie speciala. Nu va grabiti cu decizia, luati in calcul toate plusurile si minusurile chestiunii respective. Chiar daca sunteti preocupati de acest aspect, nu lasati romantismul si placerea sexuala pe ultimul loc. Momentele intime mai pot detensiona atmosfera si va pot ajuta sa ganditi mai limpede asupra a ceea ce aveti de facut in continuare. Daca esti singur, introspectia iti poate fi de mare ajutor. Analizeaza ce iti doresti, vizualizeaza-ti viitorul, afla alaturi de cine te-ai vedea o viata intreaga, ce fel de persoana ti-ar aprinde toate simturile? Pana vei gasi persoana care sa satisfaca aceste puncte, bucura-te de momente speciale alaturi de familie si prieteni. Nu te izola!

