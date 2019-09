Au făcut amor, apoi i-a spus soției să închidă ochii și să numere până la 10. Oribil ce a făcut după

Shaun May, un bărbat de 34 de ani, din Kent, Marea Britanie, a fost condamnat pentru tentativă de omor. Victimă i-a căzut propria soție, pe care a atacat-o din senin, fără milă!



La anchetă, Laura, femeia agresată, a povestit că, după ce au făcut dragoste, soțul i-a spus să se așeze în pat și să aștepte câteva secunde.







În acel moment, Laura s-a gândit că soțul îi va face surpriza mult așteptată: un cățeluș pe care și-l dorea de mult timp. În schimb, a "primit" atât de multe lovituri în zona gâtului, încât cuțitul cu care a fost atacată fără milă a rămas fără mâner. Arma s-a rupt, sub forța nebună a agresorului.



În timpul procesului, relatează presa locală, când Laura a venit în sala de judecată, Shaun s-a uitat duios la ea. Ulterior, când tânăra a început să rememoreze noaptea atacului, acesta și-a coborât privirea în pământ.



Tragedia s-a petrecut la câteva zile după ce s-au întors dintr-o vacanță în Coreea. Shaun a coborât, la un moment dat, la parter. "Mi se pare că am auzit ceva", i-a spus soției, și a rugat-o să-l aștepte nemișcată, în pat. Când s-a întors în cameră, au făcut dragoste.



Apoi, bărbatul i-a spus soției să închidă ochii și să stea nemișcată. "Am un cadou pentru tine", mi-a spus. "Apoi am simțit că-mi pune ceva pe ochi. Credeam că e un prosop. La un moment dat, a început să numere: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, apoi a luat-o de la capăt... 10, 9, 8... A ținut-o așa cam 3 minute. Niciodată nu ajungea la zero. M-am enervat și l-am oprit. I-am spus: 'Ar fi bine să-mi dai un cățeluș!'. Dar el mi-a răspuns: 'N-am niciun cățeluș!' A urmat o tăcere de mormânt, apoi, brusc, am simțit o tensiune în zona umărului. Credeam că a aruncat, cumva, cu un animal pe mine. Parcă simțeam niște gheare în zona gâtului. Am început să țip: 'Nu se poate așa ceva!' Iar el îmi tot spunea: 'Ba se poate, se poate!' Părea atât de calm...", a povestit Laura, la proces.



Când și-a dat seama ce-i făcuse soțul său, Laura s-a ridicat și s-a uitat la el, cu ultime puteri. L-a văzut stând în fața ei, cu două cuțite în mână. Amenința că se sinucide.



Ulterior, acesta a declarat, la audieri, că luase decizia halucinantă din cauza datoriilor. Intenționa să facă rost de bani de pe urma asigurării de viață.



După câteva minute, bărbatul a luat-o pe Laura și a dus-o la spital. Acolo, însă, a spus medicilor că și-a provocat singură rănile. Din fericire, medicii și-au dat seama că rănile nu puteau fi provocate de victimă, așa că au chemat poliția.



Doar un miracol a făcut ca Laura să nu moară.



Shaun și-a recunoscut, într-un final, fapta. Bărbatul a fost reținut și condamnat, ulterior, pentru tentativă de omor.



Cei doi erau împreună de 6 ani și, spune soția, "se iubeau".