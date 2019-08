6 zodii care se îndrăgostesc cel mai ușor

Atunci cand vine vorba de dragoste, unii nativi sunt rationali, in timp ce altii isi pierd capul inca de la primele intalniri…

Care sunt zodile care se indragostesc cel mai usor? Dar si cum gestioneaza ele aceste situatii atat de delicate? Aflam in randurile ce urmeaza!

Cele 6 zodii care se indragostesc cel mai usor

BERBEC

Cu un nativ nascut in Berbec e simplu: este suficient sa ii intuiesti dorintele, iar relatia voastra poate fi una foarte intensa si pasionala. Practic, un Berbec se indragosteste foarte repede atat timp cat il tii in priza in permanenta. Asadar… fii inventiva si indrazneata si nativul poate fi al tau pe viata!

TAUR

Nativul nascut in semnul Taurului este unul dintre cei mai senzuali, mai romantici si mai placuti nativi din intreg zodiacul. Gateste-i, aranjeaza-i cina la lumina lumanarilor si pune-i muzica preferata sa rasune pe fundal… Se va indragosti iremediabil de tine! Si nici ca ii va mai trebui altceva!

RAC

Nativul nascut in Rac traieste pentru a iubi. De fapt, iubirea inseamna intreaga ratiune pentru el. Se indragosteste foarte repede! Insa de tine tine modul in care vei reusi sa tii Racul langa tine. Gaseste o cale de satisfactie pentru amandoi si el… este ca si castigat!

BALANTA

Pentru a atrage un nativ nascut in semnul Balantei in viata ta, trebuie sa stii ce ii place, ce prefera. Daca stii sa ‘citesti printre randuri’ si sa intuiesti ce isi doreste barbatul Balanta, acesta iti va manca din palma! Se va indragosti nebuneste si va lasa totul pentru binele si confortul tau.

SAGETATOR

Avand in vedere ca nativul Sagetator este prin definitie un libertin, nonconformist si indreptat spre nou, acesta se indragosteste si isi pierde capul la orice pas. Mai cu seama atunci cand intalneste pe cineva asemeni lui: dornic de aventura si plin de viata! Insa, daca te vei gandi vreo secunda sa ii indragesti libertatea… ei bine, acesta va bate in retragere si va cauta o alta iubire…

PESTI

Nativul Pesti este sensibil, visator, melancolic… El pune mare accent pe iubire si isi controleaza intreaga viata in functie de ceea ce simte. Se indragosteste cu viteza vantului si se lasa usor cucerit de cateva vorbe sau gesturi frumoase. Daca stii sa te porti cu blandete in raport cu acest nativ, relatia cu el e ca si castigata…

