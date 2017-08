Veste bombă despre Andreea Marin. Se căsătorește din nou

Se pare că după divorțul de Tuncay, Andreea Marin se va recăsători, susține Carmen Harra.

Carmen Harra a mărturisit că Andreea Marin se va căsători peste câțiva ani cu un bărbat divorțat, care este tatăl a doi copii. Mai mult, clarvăzătoarea susține că Tuncay a înșelat-o pe soția lui și cu o brunetă.



"Dacă venea la mine, nu se mai căsătorea. Se căsătorea cu unul mai bun. Am spus că vor rezistă până la trei ani, dar au stat împreună doi ani și nouă luni. De acum nu mai fac nicio predicție ca să nu mai supăr pe nimeni. Erau foarte multe elemente de incompatibilitate și nu e vorba de vârstă, de religie, de concepții de viață. El arată foarte mătur, e un bărbat foarte bine crescut. Ea a acționat sentimental, s-a căsătorit în disperare. Vorbele ei trădează. Eu am senzația că în viață lui a mai existat altcineva, iar asta înseamnă o trădare. Da, dar mai era una în afară de cea blondă, una brunetă, cu părul cârlionțat, slabă, tânără. În viața lui Tuncay există o altă femeie brunetă. Ai să râzi, dar nu e româncă, e de-a lui. Știu că e cu inițială A. și e din Turcia. Da, vine aici, e o garsioneră undeva. Voi o să aflați. E mai înaltă decât ea, e mai slabă decât ea, are părul mai lung. Nu lucrează cu el, dar el a pescuit-o. Nu, Andreea Marin nu o cunoaște. Andreea ai să te recăsătorești cu un bărbat mai mic cu cinci ani decât tine, care e și el divorțat și are doi copii", a spus clarvăzătoarea.